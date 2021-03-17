螞蟻集團旗下產品包括支付寶，多番遭到內地監管機構針對，貸款產品花唄亦疑成為中央眼中釘。中國銀保監會等5個部門今（17日）聯合發出聲明，禁止小額貸款公司向大學生發放網絡消費貸款。這是近期中國對科技金融業加強監管，同時打擊「校園貸」的新措施。

銀保監在官網發佈《關於進一步規範大學生互聯網消費貸款管理工作的通知》，由銀保監聯同中央網信辦秘書局、教育部辦公廳、公安部辦公廳和中國人民銀行辦公廳聯合印發。通知指出，近期部份網絡金融平台以大學校園為目標，透過誘導性營銷，發放網絡消費貸款，誘導大學生過度預繳式消費，導致部份學生陷入高額貸款陷阱。

《通知》對此提出4方面的監督管理。首先，明確小額貸款公司不得向大學生發放網絡消費貸款，進一步加強消費金融公司、商業銀行等持照金融機構大學生網絡消費貸款業務的風險管理。同時，未經監管部門批准設立的機構，一律不得為大學生提供信貸服務。同時，組織各地部署對大學生網絡消費貸款業務的監督檢查、排查整改。

其次，通知要求加強對大學生的教育、引導和幫扶力度，引導大學生金融安全的防範意識，完善幫扶救助工作機制，全面引導樹立正確的消費觀念和建立日常監測機制，要求各大專院校確實擔負起學生管理的責任。

第三，通知強調要做好輿情疏導工作，各地要規範相關政策的網上解讀、輿情引導，對於利用大學生網絡貸款的惡意炒作、造謠生事行為，要主動發聲明、澄清真相。

最後，通知要求加大對違法犯罪問題的查處力度。指導各地公安機關加強對大學生網絡消費貸款犯罪行為的查處力度，打擊針對大學生的「套路貸」（以借貸之名，以侵佔財產為實）、高利貸等犯罪行為，加強對非法拘禁、綁架和暴力催收等違法犯罪，並打擊侵犯公民個資的犯罪。

中國知名的小額網貸公司，包括螞蟻集團旗下的「花唄」和「借唄」，知名企業百度、京東和美團旗下，也分別有「度小滿」、「京東同盈」，和「三快」等網貸。有輿論批評年輕人容易接觸到的小額網貸，散播「預繳式消費」的觀念，讓部份人無力償還，因而墮入負債的陷阱。

央視

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