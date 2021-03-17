香港政府抗疫不力，令本港與新加坡的「旅遊氣泡」啟航無期；相反抗疫成就獲全球肯定及讚賞的台灣，則有望與南太平洋島國帛琉開放「旅遊氣泡」。台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、外交部長吳釗燮等官員將於周三（17日）下午召開記者會，正式公佈與帛琉的「旅遊氣泡」安排，同時公佈帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將順道訪台。

台灣《蘋果新聞網》早前引述知情人士指，惠恕仁將於3月28或29日訪台5天，預計下月2日或3日返回帛琉，而台灣與帛琉的「旅遊氣泡」首發團亦會同步啟動，旅客將有機會與惠恕仁乘坐同一班機飛往帛琉。

根據最新規劃，造訪帛琉旅客將於出發前4小時在桃園機場接受採樣檢測，到當地後不須再採檢，回台後要接受14日自主健康管理，不用隔離，之後再接受檢測。旅遊業界掌握的消息則指，旅遊氣泡擬前兩周每周2班，中華航空先飛，第3周起長榮航空加入，每周增至4班，帛琉太平洋航空擬第4周加入。

陳時中本月初曾透露有考慮與越南建立「旅遊氣泡」，越南外交部發言人黎氏秋姮其後回應稱，兩地復航的時間表，需要在符合地區、全球與越南境內疫情演變的情況下仔細討論。另外，澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）去年11月曾被問及台灣與澳洲之間建立「旅遊氣泡」的可能性，他說澳洲的邊境開放對象初期依次序會是紐西蘭、太平洋地區國家，並強調台灣防疫有成，「當然列入考慮」。

澳洲與新西蘭原本於今年首季實施「旅遊氣泡」，惟新西蘭衞生部2月15日證實，當地首次出現英國變種病毒，澳洲其後宣佈暫停與紐西蘭的「旅遊氣泡」計劃。而澳洲亦正與新加坡商議設立「旅遊氣泡」，最快今年7月啟動，計劃讓兩國已接種疫苗的民眾自由來往兩地，毋須接受隔離。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／《蘋果》資料室

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