中國近期大力推動疫苗外交，頻頻向外國送贈或出售國產疫苗，網絡上亦出現一些鼓吹中國疫苗安全有效的假新聞，不過國產疫苗始終難以予人信心，結果頻頻被外國拒絕。加拿大流行病學專家警告，中國疫苗有效性的資料混亂，呼籲加拿大政府不應該批准使用中國疫苗。

自由亞洲電台報道，加拿大流行病學家迪南丹（Raywat Deonandan）指，「 中國疫苗已經在不同地區和國家使用，但資料呈現很大差異，中國疫苗功效率令人困惑，一些研究表明，功效達50％，另一些研究則稱接近90％。除非研究人員能搞清楚為何這些資料有如此大的差異，否則加拿大不可能批准中國疫苗。」由於加拿大已經向歐美疫苗生產商訂購了4億劑疫苗，相信不會購買中國疫苗。

加拿大護理系教授邱麗蓮認為中國推動疫苗外交，令她想起去年中國推動口罩外交時鬧出的笑話，當時加拿大政府訂了一大批中國製口罩，結果品質有問題要退貨；她又指，連華為副總事長孟晚舟都公開戴台灣製造的口罩，顯示很多中國人也很不放心國產防疫用品。邱麗蓮擔心，加拿大政府和中國再在採購疫苗上合作，損失會更大，「本來沒事，打了反而有事，那才更糟糕。」

加拿大政府去年與中國康希諾公司合作疫苗試驗，但最終因政治問題被擺了一道。加拿大疫苗學中心（CCV）主任哈珀林（Scott Halperin）早前出席國會加中關係特別委員會作證時，提及當時加中兩國簽了合約要進行疫苗試驗，本來商議好去年5月底中國會將疫苗試驗品送到加拿大，但其後中方以出口時遇上文書問題而拖延，最終在8月加拿大方面才知道根本是中國政府阻撓出口，而疫苗已被運送到去巴基斯坦、墨西哥和阿根廷等國做試驗。哈珀林認為加拿大是因為政治問題而被刻意針對，認為事件「浪費了彼此很多的時間和資源」。

自由亞洲電台

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