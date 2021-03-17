早前全國人大通過「十四五」規劃綱要，要求「建設一批中國特色市內免稅店」。深圳市近日響應政策，提出將位於羅湖的「國貿大廈」，建成免稅購物城。

「十四五」規劃提出「北上廣深成（北京、上海、廣州、深圳、成都）」五個國際消費中心。內媒報道指，深圳羅湖區日前公佈的《羅湖區產業發展十四五規劃（徵求意見稿）》，提到市內免稅政策。該規劃文件指出，國家賦予深圳「粵港澳大灣區核心引擎」和「中國特色社會主義先行示範區」的戰略定位，深圳將積極落實國家戰略部署。文件提到，羅湖區要打造跨境消費中心，加快推進「國貿免稅城項目」，建設粵港澳大灣區免稅城；又稱要利用羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸，改善口岸消費環境，將「粵港澳大灣區免稅城」打造成為集免稅購物、科技體驗、文化藝術等於一體的國際一流免稅城。

吸境外客消費

報道指，今年1月舉辦的深圳市羅湖區第七屆代表大會會議上，已透露要打造高端免稅消費中心的計劃，「把現時國貿大廈，建於1985年的53層摩天大廈，建設為大灣區免稅城，以推動境外客到深圳消費」。羅湖區工信局局長周建軍也曾表示，羅湖正與深免集團、中免集團對接，加快推動國貿大廈免稅城項目，希望把大灣區免稅城項目納入深圳綜合改革試點事項清單。

新浪財經/證券時報