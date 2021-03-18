2014年3月8日，台灣因反對黑箱服貿協議引發太陽花學運，今日正值7周年。今年2月曾被高雄市前市長韓國瑜的支持者提出報復性罷免的市議員黃捷表示，7年前的今天發生這場學運，改變許多人的人生，而她自此踏入政壇，一直堅持的信念便是平權與人權，還有「台灣獨立」。她說，人皆生而平等，無論是在台灣或是中國，都是地球上的一分子，都享有人權。她更表示，台灣這樣一個「擁有民主自由、獨立自主的國家」，不能被中共破壞。

黃捷今天在Facebook上發文表示，台灣經過數十年的奮鬥才有今日得以在國際發光的民主能量及防疫經驗，「而這樣的民主價值，不應該因為一個糾纏了台灣半世紀的『大中國思想』，而拱手讓人，讓台灣的民主遭受破壞。一樣的道理，香港、圖博（即西藏）、東突（即新疆），都有屬於自己的人權，擁有不同族群的信念與目標，這些價值也不能輕易拱手讓人，尤其是讓毫無人權理念的極權中共所破壞。」

黃捷進一步指出，「服貿協議是許多人抗爭的第一步，我們覺醒後懂得更勇敢地去守護台灣家園。而7年過去，中國對台灣的施壓有增無減，從一連串的軍機繞台，到最近的鳳梨事件，在在證明了當初馬政府的路線是錯的。唯有認知到台灣的主體性，以及中國日漸顯露的稱霸野心與極權本質，我們才能更堅定地行動，守護台灣民主。」

最後黃捷寫道：「台灣雖然吵吵鬧鬧，但大家心心念念打造的就是能讓台灣能更好、生活能更安穩，這就是台灣價值，也是台灣人共同的意識。我們台灣，就是這樣的一個國家，一個擁有民主自由、獨立自主的國家！」

Facebook

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！