台灣近日掀起的「鮭魚之亂」仍未平息，竟然又發生蛋撻及衞生紙之亂。有網友周四（18日）凌晨發現連鎖快餐店肯德基（KFC）在電子商務平台蝦皮購物（Shopee）的網頁上疑似標錯價錢，將原價185元新台幣（下同，約50港元）的半打裝原味蛋撻禮盒定為35元（約10港元），引起大批網民瘋狂搶購，在短時間內竟然售出逾8萬份。

有網友當晚在台灣網上討論區PTT（批踢踢實業坊）上表示，發現KFC在蝦皮購物上的半打裝原味蛋撻禮盒只需35元，「我買了50組，應該會吃到吐吧，剛剛看已經賣了7,000多組，7,000乘6等於42,000顆，肯德基要賠慘了！」而根據肯德基官方網站上的標價，半打裝原味蛋撻禮盒的售價為185元。

帖文隨即引起熱議，有網民留言稱「我剛剛也看到，買了80盒」、「買了10盒，90天很夠吃」、「一盒160原本，現在35一定標錯價啊，先買三盒壓壓驚」。不過有意見指出，由於該禮盒的電子票券使用說明稱「本券有效與否，以發行人票券系統所記錄之狀態為憑」，因此若肯德基或蝦皮購物官方聲明是價錢設定錯誤，很可能被當作無效；而肯德基其後於凌晨約1時35分關閉有關的電子兌換票券。

另外亦有網友發現，蝦皮購物上的「萊爾富抽取式衞生紙100抽」亦同樣標錯價錢，8包只售30元（約8港元），並掀起一波搶購，但價格在凌晨約2點已被調整至264元（約72港元）。現時蝦皮購物、肯德基及萊爾富均未有作出回應。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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