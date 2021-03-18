大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，因正逢中南部採收季，引發農民恐慌，台政府為此拼命設法促銷。雲林縣政府今天（18日）裝櫃1,680箱金鑽鳳梨海運外銷香港，並積極開發日本、新加坡管道。與此同時，大陸停買台灣鳳梨，兼拋出「農林22條」拉攏台灣果農，引發農產保衞戰。對此，台農委會指會仿效日本修正《植物品種及種苗法》祭出刑責，防品種及技術外流，副主委陳駿季今天進一步稱，預估今年6月底前草案將研擬完成。

雲林縣種植鳳梨面積900多公頃，產量佔全台7%。對於大陸突然下達的「禁令」，當地就有鳳梨農抱怨：「屏東、高雄、台南的鳳梨先熟先銷，政府全力促銷，大家吃到快要不想吃了，雲林的鳳梨4月才登場，還促銷得動嗎？」

雲林縣農民擔心鳳梨銷不出去，想配合政府促銷方案提前採收，但永興果菜生產合作社主席黃威騰力勸農民不要這麼做，提前採收的鳳梨甜度不足，只會讓消費者失望，降低購買慾，讓市場行情更糟。

雲林縣政府與永興果菜生產合作社今天合辦雲林鳳梨封櫃外銷香港記者會，1,680箱「台農17號」金鑽鳳梨共重16.8噸，以海運方式運往香港，黃威騰向農民喊話，未來還有日本、新加坡管道，外銷沒問題，讓他們專心顧好鳳梨品質。

縣長張麗善則指，雲林鳳梨結實飽滿，無裂縫、無碰傷，且甜度高、酸味低，維他命Ｃ含量是蘋果的5倍，還含有蛋白酶可以分解蛋白質，有助人體吸收消化，現在吃正合時。

至於如何防止台灣品種外流？台立法院經濟委員會今天邀請農委會、經濟部、陸委會首長就「如何防範台灣農產品品種、技術外流與加強外銷競爭力」進行報告。農委會副主委陳駿季指，大陸祭出「農林22條」是希望透過系統性地引入台灣資金、人才、技術後，解決因疫情、水災引發的農業生產內部問題，他認為這對台不利。

民進黨立委賴瑞隆表示，其他國家在商言商，但大陸對台灣不只商業上，還有政治上的企圖，而農產品可成為攻擊工具之一，所以須研議更嚴謹的因應措施。他說，既然日本也感受到問題的嚴重性，已完成修法將上路，呼籲農委會加速進行。

日本過去針對品種外流，修正日本《種苗法》限制品種種植地區範圍，今年4月起，若品種登記為「國內限定」，違例攜帶出國者，將面臨10年以下徒刑或1,000萬日圓以下罰金；若為法人，罰金可達3億日圓，民事上尚可要求禁止交易、請求民事損害賠償。

對此，陳駿季回應稱，就品種來說，沒有得到品種權就是公共財產，「台灣是可以被利用的」，自然就不需得到授權，但這些品種都是政府資助去研發，他認為針對較急迫的部份，根據《種苗法》第51條，立即禁止新增品種輸出大陸。

陳續指，將朝日本10年以下有期徒刑方向研議，6月底前初步規範出來後召開類似公聽會與團體做溝通，特別是法律人士部分，得到大眾共識後，就上呈行政院進行修法。

民進黨籍立委陳亭妃說，希望下個會期進立法院審查，完成修法。她並呼籲，要再增加不得流通的品種及技術，應於4月底完成法定公告作業程序。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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