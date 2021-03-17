台灣與南太平洋小國帛琉的「旅遊氣泡」正式啟動，成為亞太地區首例。即日起兩地旅客只要符合三項條件，即六個月未有離境、兩個月內沒有居家隔離或檢疫、三個月內未有確診武漢肺炎，最後在機場病毒檢測結果陰性，即可參加「團進團出」的旅行團，首團將於4月1日出發。台灣旅遊業界磨拳擦掌，有旅行社過去數天已累計接獲400人預約。

台灣衞生福利部、外交部、交通部昨聯合召開記者會，公佈旅遊氣泡計劃的詳情。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣與帛琉的「安全旅行圈」初期計劃每周兩個航班，每班入境旅客上限110人。

「團進團出」禁個人行程

陳謂兩地疫情相對穩定，希望利用「綠色通道」在保障安全的情況下，重啟兩地觀光。為將感染及傳播風險降到最低，旅客只能參加旅行團兼只能「團進團出」，不可安排個人行程，全程要乘搭定點接駁的交通工具，入住具「安全防疫相關認證」的指定旅館，及在餐廳用膳需有專屬用餐區等。

旅客在出發前，須要在機場進行採檢取得核酸（PCR）檢驗陰性報告，但自帛琉返台前毋須進行檢測，返台後可免居家檢疫，並於返台後五天內進行「自主健康管理」，第五天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。交通部次長祁文中表示，首發團4月1日成行，初期每周兩班，逢周四、周日出團。初期航班由中華航空波音738客機承包，每班有158個座位，其中110個名額是台灣團客，其餘供帛琉官方或旅客使用。長榮航空和帕勞太平洋航空，料將分別在第三周和第四周加入，未來逐步增加至台帕雙方每周各飛八班。

外交部長吳釗燮同時公佈，帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台工作訪問，其間除拜會總統蔡英文，亦會出席推廣旅遊活動，4月1日乘首班旅遊氣泡航機回國。蔡英文在社交網站發文稱，帛琉至今維持零確診，台灣的防疫表現也非常優良，旅遊氣泡不但象徵台帛緊密的情誼，更是迎接「疫後經濟」的重要一大步。

資料顯示，這將是惠恕仁今年1月上任後首次外訪。人口僅2.18萬的帛琉1994年從美國託管地獨立，但獨立後仍與美國保持特殊關係，1999年與台北建交。擁有眾多珊瑚礁和海洋生態資源的帛琉，是潛水旅遊勝地，旅遊業相關收入佔國內生產總值（GDP）近半。

逾400人預約 團費逾兩萬

雄獅旅遊表示，自上周接受帛琉旅行團預訂後，初步估計已收到逾400人預約，但由於開放初期旅行團規模有限且要符合防疫措施，五天團團費將較疫情前倍增至近每位約7萬至9萬元新台幣（1.92萬至2.47萬港元）。該公司總經理游國珍指，團費價格雖有所調漲，但相信消費者願意嘗試。

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