國家互聯網信息辦公室與公安部近日指導各地的網信部門、公安機關，稱為了加強對語音社交軟體和涉「深度偽造」（Deep fake）技術的互聯網新技術新應用安全評估工作，會依法約談11間科網企業，包括映客、小米、快手、字節跳動、鯨準數服、雲賬戶、喜馬拉雅、阿里巴巴、網易云音樂、騰訊及去演等。

微信公眾號「網信中國」周四（18日）表示，為加強對互聯網信息服務和相關新技術新應用的安全管理，切實維護國家安全、社會秩序和公共利益，當局會針對近期未完成的安全評估程序的語音社交軟件和涉及「深度偽造」技術的應用，依法約談上述11間科網企業，並督促其按照《網絡安全法》、《具有輿論屬性或社會動員能力的互聯網信息服務安全評估規定》等要求，認真開展安全評估，並指下一步將繼續加大巡查檢查力度，督促互聯網企業嚴格遵守相關法律法規，「切實履行企業責任，共同維護網絡傳播等級，打造良好的網絡生態」。

「深度偽造」（Deep Fake）由英文「deep learning」（深度學習）和「fake」（偽造）混合而成的新名詞，是一種利用人工智能（AI）抓取特定對象的大量照片或影片，進而組合成圖像或影像的技術。此技術不僅可以仿照名人的相貌表情，甚至是將色情片男女主角身體移花接木，製作足以亂真的影片，達到惡作劇的目的，不過亦有人積極研發AI技術來偵測「深度偽造」作品。

早前爆紅的手機語音社交軟件「Clubhouse」，以及加密通訊軟件Signal近日陸續在內地被禁。內地政治學者吳強向《蘋果》分析指，這些新軟件及新技術的出現，對當局統治而言是一個潛在而不可控的危險因素，特別今年正值中共建黨百年，這是中共今年上半年活動的重中之重，絕對不容有失，事實上中共早前已為此就針對互聯網推行各式各樣的安保管控工作，因為在建黨百年的政治安全下絕對「無小事」。

新浪微博／《蘋果》資料室

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