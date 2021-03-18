《Peppa Pig》（中文釋名：小豬佩奇）是深受歡迎的兒童動畫。內地有商人被指未經許可在銷售的產品包裝上使用《Peppa Pig》字樣及圖片標識而被告上法庭。內地傳媒今日報道，上海知識產權法院近日審結原告娛樂壹英國有限公司（下簡稱「娛樂壹公司」），對陳姓商人、上海尋夢信息技術有限公司（下簡稱「尋夢公司」）侵犯商標權糾紛案，認定《Peppa Pig》商標為馳名商標，判令被告陳姓商人向原告貼償經濟損失和合理開支共3萬元人民幣（下同，約3.6萬港元）。

原告娛樂壹公司訴稱透過商標授權，將《Peppa Pig》相關衍生產品的生產權利授權給國內17家公司，授權使用範圍包括電子產品、玩具、服裝、母嬰、食品等。原告發現，被告陳XX未經許可在電商平台上銷售的「創意卡通小豬佩奇LED檯燈」產品包裝上使用了「小豬佩奇」字樣及圖片標識，造成消費者的混淆與誤認，侵犯了原告的註冊商標專用權，故訴至上海知產法院，要求判令兩被告停止侵權，賠償50萬元（約60萬港元）。

上海知產法院認為，涉案《Peppa Pig》註冊商標在本案中予以保護的前提是該商標須為馳名商標，故有必要對該商標是否馳名作出判定。原告提交的證據能夠證明該商標已經在動畫片和電子出版物（可下載）上享有極高的知名度和美譽度，符合法律規定的認定馳名商標的條件，故依法認定該商標為馳名商標。

陳XX在其經營的網店頁面的商品名稱中使用「創意卡通小豬佩奇LED檯燈」文字，其銷售的被訴侵權產品的外包裝上使用「創意卡通小豬佩奇LED檯燈」文字和圖片，屬於復製摹仿原告《Peppa Pig》商標的行為，侵害了原告《Peppa Pig》的註冊商標專用權。尋夢公司已對涉案商品鏈接採取了禁封措施，且無證據證明其與被告陳XX共同實施了被訴侵權行為，故對原告主張其侵權不予支持。

法院根據陳XX侵權行為的性質、期間、範圍、後果，《Peppa Pig》商標的知名度和美譽度以及原告為製止侵權支付了合理開支等情況，判令陳XX賠償娛樂壹公司經濟損失和合理開支共計3萬元。判決後，雙方當事人均未上訴。

《南方都市報》

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