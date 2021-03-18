中國駐美大使崔天凱已抵達美國阿拉斯加安克雷奇，準備中美兩國高層會談。《南華早報》今（18日）引述中國外交消息透露，中國外派大使最高級別的副部級大使退休年齡為63歲，現年68歲的崔天凱雖已「超齡」，但預計仍會繼續擔任駐美大使，以協助處理中美兩國的緊張關係。這個決定相信是北京當局的計劃，藉以管控拜登新政府對華長期對抗的緊張局勢。

崔天凱擔任駐美大使一職已有8年，成為駐紮華府最久的中國外交官。有接近中國外交消息人士指，北京短期內無意將崔天凱替換。而崔的領導才能有助減少兩國的溝通不良和誤解，避免中美發生衝突，他的角色至少至今仍無可取代。

隨着駐英大使劉曉明卸任，外界也有聲音傳出，將由中國對美關係主要操盤手楊潔篪的舊部來接替崔天凱，但這種傳聞即使是真的，恐怕也不會很快落實。崔天凱是歷經美國3任總統的中國外交官，如今隨着拜登上台，新一任政府對華政策仍然沿襲特朗普政府的強硬立場，崔曾在採訪中表示，「對於現在的一些動向，我們還要再看一看」。因此在中國寄望中美關係重啟且形勢並不明朗的情況下，崔天凱恐怕有更加繁重的工作。

《南華早報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！