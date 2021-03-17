周一（3月15日）是國際消費者權益日，內地傳媒紛紛揭發各種消費陷阱。有內媒報道指，廣西南寧市武鳴區有生果批發商為防止沃柑腐爛，竟然擅自調高抑菌農藥的稀釋濃度，且無視至少30日的農藥降解期，將浸泡或噴灑了抑菌農藥的沃柑直接推出市場販賣。當局其後回應稱，果農所使用的「抑黴唑」（Imazalil）、「咪鮮胺」（Prochloraz）等抑菌農藥，是「獲批准登記註冊的保鮮劑」，強調「對食用者健康不構成影響」，不過有果農坦言「從來不吃」。化學博士K Kwong向《蘋果》表示，「咪鮮胺」要「食好多先有事」，「抑黴唑」則「有少少毒」。他又提到，如果果農是從根部注入農藥，會難以清洗乾淨，「只能講個信字」，直言內地果農不及外國果農可信，「情況無法預料」。

沃柑是一種晚熟型的雜交柑橘，每年12月至翌年4月底是其採摘季節。當地果商一般會在沃柑價格較低時大量收購，經浸泡抑菌農藥後暫時儲存在倉庫內，待到價格上漲時出售。內媒記者調查發現，這些沃柑經採摘後會進行清洗、打蠟及浸泡抑菌農藥的程序，有洗果廠和果商會在過程中混合使用多種抑菌農藥，例如「抑黴唑」、「咪鮮胺」、「24滴」、「百可得」等，並聲稱可以無視農藥降解期直接上市銷售。

其中一間洗果廠經理透露，工廠用來清洗沃柑的水「都是提前稀釋過抑菌農藥的」，若擔心濃度不夠，導致沃柑在運輸過程中腐爛，果商還可自行購買農藥繼續添加，「通常可以保障一到兩個月不爛」。一名沃柑收購代辦則稱：「幾乎所有外地果商來武鳴收購沃柑都要泡除菌劑，否則幾天沃柑就會爛掉。要打蠟的進洗果廠泡藥，不打蠟的就在果園邊上泡。」

內媒記者還發現「百可得」在包裝上雖有註明用於柑橘類，安全間隔期（農藥降解期）卻要30天，而「抑黴唑」則為45天，但農藥商及洗果廠均表示「可以直接上市」。有果農直言不會吃從自家農地裏採摘的沃柑：「我知道那泡了藥的。」另一名果農則謂：「即使要吃，也得等20多天之後才吃。」

廣西柑橘行業協會會長許立明事後回應事件指，使用保鮮劑是國家明確容許的，在一定用量上對生果本身和人體沒有傷害，亦毋須待過了間隔安全期才上市，可直接運往市場，「不僅是柑橘，其他水果都用保鮮劑，況且柑橘有皮，可以剝皮吃。也沒有人超量使用保鮮劑，因為要考慮成本，所以不用擔心」。

廣西南寧市農業農村局亦在官網發佈回應指，沃柑是耐儲存的水果，樹上保鮮可達5個月，採摘後不經任何處理常溫下可存放1個月以上。如需延長保鮮期，採摘後可經過洗選加工環節，洗選常規使用的「抑黴唑」、「咪鮮胺」等均為國家農業農村部批准登記註冊的保鮮劑，規範使用進行果品保鮮，對食用者健康不構成影響。

至於為何廠家生產抑菌劑時要註明30至45日的安全間隔期？有廠家竟稱，在外包裝上註明安全間隔期過後方可上市「是為了應付農業部」。而水果批發果商劉罡（化名）接受內媒訪問時說，雖然擅自增加抑菌農藥的濃度會提高成本，但如果因濃度不夠而導致水果腐壞，果商要承受更大的損失，因此才出現濫用抑菌農藥的情況。

化學博士K Kwong鄺士山向《蘋果》表示，「咪鮮胺」要「食好多先有事」，「抑黴唑」則「有少少毒」。他解釋，毒性的常用指標是LD50（Median Lethal Dose，半毒致死量），即指「能在一定時間內殺死一半實驗動物的毒素劑量」，指標又細分為大鼠（rat）、小鼠（mouse）。其中，LD50 （rat）最接近人類，數值越高，即代表毒性越弱。「抑黴唑」的「Oral（口服） LD50（rat）」數值為227mg/ kg，「咪鮮胺」是1,600mg/ kg，而氯化鈉（食鹽）則為3,000mg/ kg。

K Kwong又說，一般食用的果實會在收成期或發售期前停止施加農藥，而農藥通常分成幾種，一種是施加在果實表面，很容易可以清洗，另一種則從根部注入，難以清洗乾淨。他直言，若是後者的話，「就只能講個信字」。他又指，外國的果農通常做事較認真，「（生果）下個月賣的話就不打農藥」，但內地的情況根本無法預料。

澎湃新聞／《蘋果》記者

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