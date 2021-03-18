在台灣，日本過江龍「壽司郎」推出優惠活動，只要姓名中有「鮭魚」（港稱三文魚）兩字的顧客，就能在本月17和18日享用「全桌免費」的優惠。 根據戶政事務所統計，全台突然多了百餘人名字裏出現「鮭魚」二字，其中在高雄，就有29人為了免費壽司，連名字都不要了。雖然有消費者可以不用錢吃到飽，但專家估算，壽司郎推出今次優惠活動引起極大迴響，賺取的廣告效益是活動支出的10倍以上，穩賺不賠。

高雄市民政局統計，17日當日，總共有26人改名，搶在活動的最後一天18日能夠吃一波免費壽司，而根據3天統計的總數，共有29人名字當中多了「鮭魚」二字，多數人改名為鮭魚，另外也有人改名為「鮭魚漢堡」、「鮭魚炒麵」、「爆震鮭魚」等。

壽司郎推出名字中有「鮭魚」兩字可免費吃的活動，引起網友熱烈討論，先是遭批評沒誠意，接着台北、中、南地區紛紛出現許多「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」，據了解，更名的多半是滿20歲的年輕人，大都認為只要在優惠活動結束後，再把名字改回來即可。有網友認為壽司郎失算了，「小看了台灣人的貪小便宜」。

文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，其實壽司郎這創意並不創新，但對於有如此多民眾願意改名投入，同時引來媒體競逐報道，可能連壽司郎都始料未及，算是「無心插柳柳成蔭」。他又分析，業者可以要因為免費活動而額外支出達數十萬、甚至百萬元新台幣，但能夠造成巨大的網絡聲量，加上各媒體集中報道，一般品牌就算投入上千萬元廣告費，恐怕都不如壽司郎1天引發的效應，這若換算成廣告費，對品牌來說「穩賺不賠」。

精神科醫生呼籲改名要慎思

台灣戶政事務所提醒民眾一生僅有3次改名機會，三總精神科主治醫師楊聰財表示，民眾為了搶優惠去排隊、填寫問卷，本無傷大雅，但如果牽涉到改名字，影響的範圍包括到名譽、名聲、健康、安全等，或是改了名字後有可能無法改回來，楊聰財完全不建議、不鼓勵，並呼籲做任何事前應該要謹慎思考。

楊聰財又說，許多人一窩蜂的改名，是種從眾的模仿效應，心理學上稱為羊群效應，有人帶頭自認用小聰明可以達到目的，其他人也會認為「他都可以做，為何我不能做？」而這種效應容易發生在淺碟文化（即沒有深度，經不起外部震盪）的地方。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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