外國媒體、學者近年頻頻揭露維族婦女在新疆再教育營遭性侵以及強制節育等狀況，當中包括英國廣播公司（BBC）早前引述中國再教育營保安及曾被囚禁的新疆婦女指，再教育營內發生涉及有系統的強姦、性虐等事件。中國外交部今天舉行記者會反駁，新疆官員更在會中宣稱，部份居民算控告英國廣播公司（BBC）。

專研新疆議題的德國專家鄭國恩（Adrian Zenz）去年發表研究報告，指控中國在新疆強制維族婦女節育。BBC亦披露，新疆關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留營中，經常發生女性遭性侵和性虐待情事。

央視報道，中國外交部今天邀請中共新疆自治區黨委宣傳部副部長徐貴相，以及新疆自治區多名幹部、民眾，反駁鄭國恩的報告。

徐貴相在會聲稱，一些國家的議員、媒體大肆引用鄭國恩「無中生有、具有煽動性的結論」，在未經任何調查核實的情況下，就將他「炮製的所謂研究報告」認定為事實。

他並點名BBC引用鄭國恩的研究報告，「製播假新聞，對治疆政策說三道四，造謠汙衊，已成為鄭國恩涉疆謊言謬論的傳播平台」。

徐貴相稱，近日，新疆部份企業和民眾正在委託律師控告鄭國恩，要求鄭「賠禮道歉，恢復名譽，並賠償損失」。他接著說，「新疆部份受害群眾也打算起訴BBC，BBC同鄭國恩一樣，終將站在被告席上，接受法律和正義的裁決。」

隸屬中共新疆自治區黨委宣傳部的「天山網」9日曾宣稱，受到鄭國恩的「謠言誤導」，部份國家和企業減少甚至停止自新疆進口棉花及棉花製品，新疆部份棉農、加工企業遭受「較大經濟損失」。

報道稱，當地民眾認為，鄭國恩散佈「強迫勞動等涉疆謠言」，使他們的聲譽受損並遭受經濟損失因此向新疆地方法院提起民事訴訟申請。

記者會上，徐貴相亦曾回應鄭國恩指斥「新疆設置寄宿制學校的目的是為實施'大規模拘禁行動」，認為鄭不懂中國的教育政策，也沒有到新疆寄宿制學校來過，就釋放出這樣的毒氣，性質是極為惡劣。

徐貴相又指，新疆設立寄宿學校與去極端化無關，學生是否寄宿，完全由學生本人和家長自願選擇，並不存在所謂的「強迫寄宿」。報告中說「新疆所有教育設施實施了強制性的安保措施」「這些安保措施可與集中營相媲美」「國家試圖阻止維吾爾族父母、親戚或社區成員撫養其子女」。論調完全是顛倒黑白。

徐貴相強調，新疆寄宿制學校從未限制學生與家長之間的聯繫。學生週末、節假日，或寒暑假都放假回家，有事可以隨時請假回家。學生可以隨時打電話給家長，家長有事也可以打電話。

中央社／澎湃新聞網

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