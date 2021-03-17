大陸本月初對台發動「鳳梨（港稱菠蘿）之戰」，沒想到未收打壓之效，台灣還意外獲國際聲援。大陸昨日一改強硬姿態，對台推出「農林22條措施」，圖拉攏台灣農民在大陸發展農業林業，統戰意味極強。

國台辦、商務部及發改委等11個大陸部委，昨日聯合發佈「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」（「農林22條措施」），聲稱支持台商在大陸發展相關產業，適用範圍除鳳梨等水果外，也包含花卉、種茶、水產養殖等產業，國台辦發言人朱鳳蓮指這是「為台胞台企提供同等待遇的重要舉措」。

台農委會轟矮化台灣

台灣農委會主委陳吉仲昨日傍晚開記者會指，大陸此舉「表面惠台，實際利中」，並借「同等待遇」或建立農產品「國家標準」等手段企圖矮化台灣。他表示，「農林22條措施」只是大陸把各省市行之有年的補助條列歸納，內容新瓶裝舊酒，沒有新創意。陸委會亦指，大陸此舉旨在磁吸台灣農業人才、資本及技術，收統戰之效，台外長吳釗燮也稱大陸此舉是「騙不了台灣」。有台灣農業業界亦表示不會因此想去大陸發展，「除了害怕被大陸當免洗筷（指用完即棄）、人身不安全外，也不想扯自己人後腿！」

此外，朱鳳蓮昨日再為掀起「鳳梨之戰」辯護，聲稱去年曾經28次向台灣通報，進口鳳梨檢測不合格，才決定暫停進口，批評民進黨當局「把技術性問題泛政治化」。

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