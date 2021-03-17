香港疫苗接種率偏低，港府官員不知是真無知還是扮天真，繼續企圖以收緊防疫措施來逼市民「就範」。經歷過去多年所發生的事情，部份香港人對政府、對法治，以及對制度的信任，其實早已瓦解。能夠選擇離開的離開，留下來的就只能夠採取「消極抵抗」或故作沉默。而中共對一向難以駕馭的香港人失去了忍耐，也不再信任港府、土共與建制派，選舉提早結束「一國兩制」，實現全面管治，繼去年實施「港版國安法」後，今年再「完善香港選舉制度」，相信讓香港全面大陸化的政策措施還會陸續有來，難怪有媒體形容中共現在正按自己的形象改造香港。

傳統社會學對「信任」（Trust）有過不少研究與討論，大概離不開將「信任」分成「人際之間」的信任，與「人與制度之間」的信任或「制度信任」。德國社會學家齊默爾（Georg Simmel，1858-1918年）曾指出：「離開了人們之間的一般性信任，社會自身將變成一盤散沙。」可見，信任對社會有着「凝聚力」的作用。事實上，過去有不少研究顯示，社會的信任度亦與經濟繁榮有一定的關連。例如，美籍日裔學者福山（Francis Fukuyama）基於對他全球多個新興工業國家的表現的觀察及研究，認為信任是塑造經濟社會的一股巨大文化力量，擁有繁榮經濟的地方，通常擁有較高的社會信任度。

不過，凡事總有例外。無可否認，中國經濟在過去數十年間的高速增長，的確是「傲視全球」，但內地人缺乏社會信任感，亦是不爭的事實。這一點恐怕連中共自己也不得不承認。根據中國社會科學院多年所做的定期民意調查顯示，內地人對社會公平感與信任感一直處於低水平。

有分析認為，內地人的社會信任感，早在文革時已經崩潰，到改革開放，「一切向錢看」成了影響人與人之間信任的最大因素；至於制度信任，更從未予以積極重建，內地人也從沒有對中央表達不信任的權力，社會也無公開展現對國家政策不滿的渠道。在強大的國家機器管治底下，維持整個社會制度不致分崩離析的最大「凝聚力」，一直是經濟利益。

當然，認受性從來不是來自人民授權的中共，對人民的管治，也絕非只有強權高壓，中共就如同「馴獸師」般，在棒子與蘿蔔下，對人民進行「規訓」（Disciplined），透過改變內地人的認知，從而改變他們的行為；簡而言之，就是讓他們為了生存，繼續「貼貼服服」，與政府配合，這亦即所謂「順我者昌，逆我者亡」。在內地，從來不缺「人辦」，例如「紅二代」任志強因言被入罪；阿里巴巴創辦人馬雲則因「野心」過大，對中共構成潛在威脅，不但其旗下集團快將被解體，他本人亦遭滅聲，恍如人間蒸發。

至於娛圈中人，爭先恐後搶表忠，搶做護旗手；若然稍有行差踏錯，就萬劫不復，永不翻身。這全因在中共不允許「吃共產黨的飯，砸共產黨的鍋」，要在內地搵食，就得接受中共的「規訓」， 養成對黨、對國家、對民族作條件反射式的支持。

中共毫不在乎香港人的信任，打從去年落實「港版國安法」開始，已逐步用內地這一套「吃飯砸鍋論」來「規訓」香港人。公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區後， 已被套上緊箍咒，不能隨便發聲，輕則飯碗不保，嚴重的分分鐘被控告。而「反中亂港分子」則被認定為「吃飯砸鍋」者，一經標籤，又拉又鎖。泛民主派35+初選參與人士被集體起訴，已經引起寒蟬效應；早前被指涉嫌收受美國資助而正遭當局調查的民間人權陣線（民陣），連日爆出成員退會潮，亦可見一斑。這股白色恐怖，或許很快會令香港人習慣「噤聲」。

至於剛由全國人大表決通過的「完善香港選舉制度的決定」，更被形容為「閹割」香港選舉制度，令香港民主發展進程倒退至少30年。最可笑的是，香港公民的參選權力，竟然不再獲《基本法》所保障，而是必須先經資格審查委員會審核，連帶個人言論自由也變相被剝奪，一旦發表過一些被港府或北京認定為激進的言論，都有可能被DQ。至於剩下來有資格參選的，恐怕只是中共眼中認可人士，即使來自泛民，有機會晉身立法會，也會是「濕水炮仗」，淪為花瓶而已。屆時，香港立法會全面「人大化」，變成一枚「橡皮圖章」。

不少評論均預計，香港教育界將是下一個被整肅、「規訓」的對象，相信更讓人匪夷所思的「辣招」還會陸續有來。

去年尾，香港民意研究所公佈的民調顯示，接近9成年輕人不信任政府。中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院隨後所公佈的另一項調查亦顯示，87%的受訪高中生對香港政府無信心，亦有7成受訪者表示，不信任街上路人，2019年同類調查僅有4成受訪者不信任社會。換言之，香港已經淪為低信任度社會。

曾幾何時，香港人以法治與英式行政管理制度為傲，但過去數年香港社會禮崩樂壞，再加上香港政府表現差強人意，已令不少香港人信心盡失。中共在這個時候反轉香港的制度，企圖「規訓」香港人，其實相當諷刺。香港民意研究所行政總裁鍾庭耀曾指，享受過自由思想的香港人，不容易走回頭路，亦不容易被洗腦，或許這正好給我們一點思索香港未來的啟示。

花生評論員

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