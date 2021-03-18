日本過江龍「壽司郎」在台灣推出活動，只要姓名中有「鮭魚」（香港稱三文魚）同音同字的顧客，昨、今兩日到店用餐即可「全桌免費」優惠，除引發大批民眾改名「享福利」外，更引發另類商機。台中一名改名「陳鮭魚」的大學生，今日打算到店外等候，以3折價錢帶路人、陌生人進去狂吃壽司，借此賺點外快。

這台「陳鮭魚」是台中東海大學的學生，昨日傍晚他與同學共6人到壽司郎福科店用餐，他說他已經不是第一次享用改名後的福利，昨日中午他專程到台北與朋友一起用餐，吃得「相當過癮」，「不用煩惱口袋，看到甚麼就拿，拿了就吃，吃了再拿」，他稱點菜用的平版電腦被點到當機，恢復之後再被點到當機，「反覆多次，服務生臉色有點臭臭的」。

「陳鮭魚」說他更有搵錢大計，今日他打算在福科店等候，只要有想吃壽司的人他就帶進去，收對方三折價錢，「賺一點外快」。台媒記者問他是不是真的，陳鮭魚說：「我是認真的，不開玩笑！」

另一名改名「高價鮭魚」的大學生則更有生意頭腦，他公開組10個「壽司團」，每團5人，每人收200元新台幣（下同，約54.8港元），讓「顧客」狂吃。大批網民報告，10團已經爆滿， 這名大學生已賺1萬元（約2,744港元）。

雖然打開另類商機，可是改名一事卻讓這些大學生與父母發生矛盾。台中「陳鮭魚」說當母親知道他改名「鮭魚」後，罵他「荒唐」、「神經病」，他更不敢給爸爸知道，擔心爸爸可能會氣到打他。不過，他本人覺得以「鮭魚」為名「很好玩、有趣」，打算用這名字一段時間，「膩了」再來改名。

台灣《自由時報》／TVBS

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