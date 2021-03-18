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兩岸角力｜共軍翻新兩福建機場 大陸智庫：應對美軍介入台海

60分鐘前
距離台灣僅190公里的福建惠安機場。（互聯網）

台灣海峽局勢持續緊張，解放軍戰機不斷闖入台灣空域挑釁，中共中央政策研究室、國務院研究室等單位共同發起成立的智庫中國政策科學研究會透露，在距離台灣不到200公里、台海西側的福建兩座機場正在施工，進行翻新擴建，估計除要應對美軍近日介入台海局勢，同時亦要為共軍常態化在台海巡航、甚至未來台海爆發衝突作準備。

台灣《旺報》引述中國政策科學研究會高級研究員王雲飛指出，屬於解放軍東部戰區的龍田機場、惠安機場近日進行工程，他認為當局決定將兩座機場升級，除因為大陸在福建的軍用機場較台灣少，同時應對當前台海局勢，有必要加大一線地區的戰機吞吐量，以加大平時和戰時的戰機保障能力。從這兩個機場起飛對台偵察、戰巡，將節省大量油料，也會相應增加戰機滯空時間。

王雲飛又認為，這兩座機場分別距離台灣170及190公里的軍用機場，在長遠規畫上是為在台海衝突中後期、大陸掌握台海制空權後，成為解放軍的前線機場。他分析認為，惠安機場本就是陸航部隊的主要直升機及無人機前線機場，在改進基礎設施後，能成為轟-6轟炸機、加油機、預警機、偵察機等大型戰機的轉場機場，以應對「霸權對手」介入。他又認為，從這兩個機場起飛對台偵察、戰巡，將節省大量油料，也會相應增加戰機滯空時間。

不過王雲飛分析，台灣當局擁有自行研製的風-2E導彈、美製的AGM-84H/K（SLAM-ER）增程導彈、海馬斯遠程火箭炮等，可以對這兩座機場造成毀傷威脅，雖然共軍的超音速戰機從這兩座機場起飛，最快7分鐘就能飛到台北上空，但面對台軍的可能攻擊，他認為在台海大規模衝突初期，這兩個機場並非對台突擊的最佳基地。

早前有報道指，龍田與惠安的升級工程，包括延長跑道與增加停機坪面積，以符合作為投送保障點的要求。延長跑道是為讓共軍的大型運輸機、甚至徵召自民航業「戰略投送支援機隊」客貨機能方便升降；擴大停機坪，則是為提供更多空間，作為兵力集結待運、物資裝卸與人員物資裝載等作業所需的場地。

福建這兩座軍用機場的公開資料不多，有指兩座機場是在韓戰結束後，毛澤東下令在1956年修建，以部署噴射戰機。

台灣《旺報》

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