深圳首間主打俗稱Mary的成人矽膠公仔主題體驗館昨晚再被查封，對於查封原因，店主指派出所工作人員僅回應稱「上面要求的」，在查封期間事出突然，顧客們都毫無防備，落荒而逃。深圳福民派出所和阪田派出所的回應分別是「不清楚」，以及「具體情況不方便透露」。

早於2018年開業的「深圳愛愛樂硅膠娃娃體驗館」，一度在網上爆紅，隨後還開分店。深圳市市場監督管理局龍華監督局民治所曾揚言，客人在店內體驗產品沒有問題、不涉黃。但「愛愛樂」位於寶安區和龍崗區的店舖早於上周四（11日）遭查封。老闆李博也大嘆無奈，而查封店舖的「封條」只有日期和查封單位，並無公章，直至昨晚，阪田派出所對愛愛樂體驗館阪田店再次進行查封，把沒章的封條換成了有章的。龍崗店的封條，則依然保留着A3紙的打印版本。

李博透露，由於店舖是下午營業，坂田旗艦店被封時，李博完全不知情，且警方沒有表明查封理由，自己並未接到正式通知，「雖然派出所一直在施壓，但真的被查封還是感覺很突然」。體驗館收費每小時188元人民幣（約227港元），李博曾表示，盈利並非他開店的第一目的，他最想解決工廠內兄弟們的生理需求。

成人矽膠公仔主題體驗館被查封一事，引發廣泛關注。網民透露：「之前有記者暗訪，店主承諾每次都會清洗消毒。記者用螢光筆在娃娃上面留記號，過一會換另一個記者來，記號還在。環境特別髒，別到時候成了病毒傳播源。」另有網民評論指：「這種東西，不出問題還好，出了問題，假如發生疾病傳播，這不是老闆所能控制的，也許你搞這樣那樣的衞生條件控制，但是風險並不會消失！」

對於網民質疑矽膠公仔的衞生問題，李博回應說：「可以來我的店裏參觀，我的娃娃都是經過嚴格消毒的。就這麼說，我店裏的娃娃我敢舔。」

事實上，矽膠公仔體驗館在內地仍處於監管的灰色地帶。鄭州輕工業大學副教授、法學博士張威認為，矽膠公仔體驗館作為一種新生事物，從社會發展的角度而言，有其存在的合理性和一定的積極意義；從法律層面而言，目前並無明確的法律規範進行約束和監管。至於是否符合倫理道德和公序良俗，則需要作進一步的專業討論。

張威指出，任何新生事物都有可能是雙刃劍，此類體驗館不但存在私隱安全、個人衞生等隱患，還有可能會成為滋生吸毒、涉黃等犯罪行為的溫床。因此，可能需要在密切關注的基礎上，聯合相關部門進行多方研討，適時出台有針對性的法律法規進行必要的約束才更為穩妥。

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