台灣有日本迴轉壽司店近日推出姓名諧音優惠，只要同枱其中一人姓名中有「鮭魚」（即三文魚）二字，即可享全枱免費任食。即使只有同音字亦可享折扣。活動迅速掀起熱潮，有人甚至到戶政事務所申請改名，全台改名為「鮭魚」者至少135人，台北有20人，新北市26人，更有人以鮭魚及其他食材，組成36字破紀錄長姓名。

台灣壽司店「壽司郎」昨起一連兩日推出「尋人」活動。只要姓名中有「鮭」或「魚」其中之一的同音字，可享9折優惠；兩個同音字可享5折；同音同字可享免費，但限定最多六人一枱，不得外帶。換言之，姓名帶「瑰」、「瑜」等字已可享折扣。

台男新名36字破紀錄

「鮭魚」二字傳統上較少用於姓名，但活動周一（15日）公佈後，即有人在網上曬出改名後的身份證。如「洪鮭魚」、「蕭鮭魚」，也有人乾脆改名為鮭魚菜式「郭鮭魚丼飯」。最誇張是一名男子將原本三字姓名，加長至「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」36字。一眾「鮭魚」坦言改名只為任食。36字陳姓男子表示，早上8時到戶政事務所改名，中午隨即同胞姐到壽司郎進餐，「兩個人吃了1,900多元（新台幣，下同，約520港元），全部免單」，他又指，母親得知後沒有生氣卻覺得好笑。也有另兩名「鮭魚」帶領好友兵分兩枱共橫掃近13,000元（約3,500港元）壽司大餐。

姓名怪異始終不便。一名「李鮭魚」表示，享用優惠後會改回本名。台灣法例規定，因「字義粗俗不雅或有特殊原因」可申請改名，惟該定義無統一標準。內政部指，一般民眾申請都會受理，但提醒每人限定三次，改名前需慎思。

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