台灣準備開始接種首批牛津/阿斯利康（AZ）疫苗之際，巴拉圭媒體報道稱台灣將從採購的4,000萬劑疫苗中，讓出200萬劑供這個台灣在南美洲唯一的邦交國優先取得。台灣外交部否認報道，強調台灣基於台巴友好邦誼，在既有的雙邊合作架構下，正透過不同管道協助巴拉圭洽購取得疫苗。

巴拉圭近日確診武漢肺炎病例飆升，數千人在首都亞松森連日抗議，不滿當地缺乏藥物和深切治療病床，疫苗遲遲未到，要求彈劾總統阿夫多。台灣外交部發言人歐江安表示，有關台灣將阿斯利康疫苗配額給巴拉圭救急的報道「毫無根據」，承認台灣正協助巴國取得疫苗，但與台灣買的疫苗完全不相干。

最快下周一開始接種

對於有外媒報道，巴拉圭將洽購中國製疫苗，歐指出由於疫苗全球取得機制（COVAX）答應提供巴拉圭的首批30萬劑疫苗遲未確認運抵日期，巴拉圭正全力洽購各國生產的疫苗，中國製疫苗也是考量選項。

另外，台灣首批阿斯利康疫苗昨完成無菌試驗，衞生福利部長陳時中指這批疫苗安全性檢驗全數合格，明天將召開專家會議檢視安全性資料，最快下周一（22日）開始接種，將以醫護人員為優先，但強調「不會為了打疫苗而打疫苗」，會確保安全再開始接種。對於有傳台灣把疫苗讓給巴拉圭救急，他說：「我們沒有本錢去轉讓這些疫苗。」

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