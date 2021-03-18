中國維權律師王宇於三八婦女節當日獲美國國務院頒發年度「國際婦女勇氣獎」，《洛杉磯時報》今日報道，王宇面對政治威嚇也無所畏懼，但只有一個人令她妥協，就是她的獨生子包卓軒。現年21歲的包卓軒，正身處美國尋求政治庇護，在洛杉磯拘留所已一個月，與數百名尋求政庇人士和非法移民一樣，護照暫時由當局沒收，等待移民法庭決定是否批准逗留美國，還是遣送回中國。

包卓軒（或稱包蒙蒙）是內地維權律師王宇與包龍軍的兒子。2015年7月，包龍軍與兒子在北京機場遭公安帶走，當時他正準備送兒子到澳洲升學，其後王宇也告失蹤。包卓軒與父親分開後，當局把他帶到天津軟禁2天，更被迫回到王宇原籍的內蒙古，與外婆同住，當時包龍軍與王宇毫不知情。

同年10月2日，包卓軒在維權人士唐志順、幸清賢協助下，由內蒙古輾轉前往昆明，並打算偷渡到緬甸再前往美國升學；但在10月6日遭緬甸邊防警察拘捕，隨即將3人移交中方，其後一度被拘留。後來，包卓軒遭沒收護照，監視居住和限制出境。

王宇被捕後官方不斷要她上電視認罪，最後她因太牽掛兒子而屈服。2017年11月，包卓軒從天津濱海國際機場準備前往日本東京，但被天津海關攔截，以他出國後有可能危害國家安全為由，將其護照剪角作廢。直至2018年1月16日，包卓軒才獲准出境，1月17日成功抵達澳洲入讀墨爾本三一學院。

2020年3月，包卓軒離開澳洲，持旅遊簽證前往美國，希望在彼邦繼續學業和尋求政庇。他在洛杉磯國際機場遭邊防人員控制，被送到阿德蘭托拘留所（Adelanto Detention Facility），美國人權組織「人權至上」（Human Rights First）的高級律師現正協助包卓軒的個案，他指包在中國的經歷令其「精神狀態很差」，經常發噩夢、緊張，以至受到創傷壓力症候群困擾，在美國拘留所至今一個月，情況已「有所改善」，至少膳食獲得改善，也沒有被迫勞動，拘留人士不會被戴上手扣，還容許短時間出外「放風」。目前，包卓軒擔心自己牽連到在中國的父母，希望美國政府關注他一家的磨難。

由於武漢肺炎疫情關係拖慢聆訊進度，包卓軒說：「雖然住在這裏（拘留所）很艱苦，但如果比較過去（在內地）的24小時的監控，我仍然覺得在美國的生活比較容易，至少我現在重獲自由，我對此感到很高興。」

《洛杉磯時報》

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