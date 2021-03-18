中美兩國高層今日（18日）會在阿拉斯加舉行會議，亦是美國總統拜登上台後，中美首次高層級會談。中國駐美大使崔天凱在會談前夕接受內媒訪問，表明包括香港、台灣、新疆等話題，涉及主權、領土完整、國家統一等「核心利益」，揚言「沒任何妥協退讓的餘地」。可是，他卻矛盾地表示，這次到「冰天雪地的阿拉斯加」會談就是為了「妥協和讓步」，稱對會談「沒有過高的期待和幻想」，只希望雙方「帶着理解離開」。

已經抵達阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）的崔天凱，接受內地媒體訪問，他表示，中方在會談上將會「清楚表明的態度」，只要涉及核心利益的問題上，不會妥協退讓的餘地。對於在會談前美方再向24名香港、內地官員制裁，及表示會議上將會討論中共在香港、新疆實施的行為，及在台灣海峽挑釁，崔天凱認為美國「已不是第一次」做「損害中方主權和雙邊關係」的行為，中方對此「堅決反對和採取必要反制」，並稱不會為了「營造某種所謂氛圍（氣氛）」，而作出妥協和讓步。

不過，崔天凱卻又表示，中方是「帶着誠意來到冰天雪地的阿拉斯加，就是為了妥協和讓步」，但中方「並不指望一次對話能解決所有問題，並沒有過高的期待或幻想」。他又希望這次會談是「一個開端」，如果中美能在「坦誠、建設性、理性對話和溝通」，這次對話就算是「成功」。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅，將會在安克雷奇與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）舉行會談，這也是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，美中高層首度會晤。

新華社／央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！