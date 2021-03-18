兩岸疫情最新數字：內地周三（17日）新增6宗確診，全部為境外輸入，分別是天津3宗、上海2宗、廣東1宗，另外上海新增2宗境外輸入疑似個案。大陸累計確診90,072宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診990宗，死亡個案10宗。

中國—世衞組織聯合專家組中方組長梁萬年周三（17日）接受《環球時報》訪問，稱雙方的聯合研究報告一直遲遲未能發佈，是因為「涉及的內容比較多，作為科學家我們要最大限度力求報告內容完整、嚴謹和科學，因此這一過程需要一定時間」，並批評西方政客和媒體出於一己私利，執意將病毒溯源問題政治化，又指由於部份病例原始數據涉及病人隱私，根據中國的法律，無法讓國際專家複製後帶出境，強調「國際專家對此也是充分理解的」。

上海新增2宗境外輸入確診個案，患者均屬中國籍，分別來自阿聯酋及格魯吉亞。河南省鄭州市宣佈，當地新增1宗非法入境的境外輸入無症狀感染個案，該名36歲姓郭的男子於上月26日在廣西非法入境，至本月11日因涉案被管控在高新區元居酒店，延至17日證實為無症狀感染者。

台灣方面，衞生福利部長陳時中周四（18日）表示，最快下周一起（22日）安排接種牛津（AZ）疫苗，強調由於疫苗到貨時間隨時都在變化，疫苗接種政策亦將隨之調整，首批接種的醫護人員可望超過10萬人。至於為何台灣與帛琉能啟動「旅遊氣泡」，但兩岸卻不能恢復小三通自由行，陳時中稱主因是帛琉至今維持零確診紀錄，至於開放小三通則有待陸委會進一步規劃。

國家衞健委網站／新浪新聞／中央社

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