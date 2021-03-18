俗言有云「唔怕生壞命，最怕改壞名」。近日，四川廣元市商務局發出幹部任職通知，一名叫「豹女狼」的女官員獲任辦公室副主任（試用期一年）。由於「豹女狼」這個名字非常特別，即時引起網民熱議，有人甚至質疑是「網名」。豹女狼今日回應內地傳媒查詢時指，自己老家在山西臨汾，從小到大就是這個名字。這次任命，因為自己的名字，引來很多人前來詢問，已給她的同事帶來困擾。

據豹女狼的同事透露，她是名90後，不僅長得乖巧，工作能力也強，「最近確實有不少人打聽她這個人。名字應該是她父母取的，但（我）不知道為何會取這樣的名字，也沒具體問過她」。有網民看過任命通知後表示，「這個名字好霸氣」、「名字好有個性」，也有網民稱：「有這個姓嗎？還是頭次聽說。」

豹女狼表示，自己今年29歲，老家在山西臨汾，在當地只有他們一家人姓豹。這次本來只是一份普通的人事任命，原本網站關注度不高，但因為朋友圈的轉發，讓這份任命通知有了更多人關注，很多人詢問她的同事，已經給他們帶來了困擾。

豹女狼又稱，自己研究生畢業後，於2017年到廣元工作，這期間，雖然同事和朋友對其姓名感到好奇，但都沒有因此嘲笑她：「以前讀高中時，有老師可能開玩笑地給（跟）我說，讓我改一下名字，擔心我以後不好找工作，後來因為繼續讀書，包括研究生，以及工作，自己也曾想過改名，但比較麻煩，所以都沒有改名字。」

據了解，「豹」這個姓氏屬多源，主要來源於高辛氏、姜姓、姬姓等。此姓在大陸的姓氏排行榜中，未進前1,000，人口主要分佈在內蒙古、四川、海南等地。

網民意見：

ZHANGJIAOxixixi ： 我以為是網名

Mojito·Amx ： 充滿野性

魯迅的秋天 ： 這是五行缺動物嗎？

浮雲：好霸氣的名字

紅星新聞

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！