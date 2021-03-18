曾撐秋雨聖約教會聯署聲明的貴州貴陽仁愛歸正教會，前日（16日）有十多名成員因參加小組學習，遭轄區民宗局和公安帶走，當中包括2名外地教會前來探訪的女信徒。該教會的長老張春雷前往派出所查問情況，也被扣至周三（17日）還沒獲釋。當地信徒證實，目前仍有多人被扣查。

基督徒李先生向自由亞洲電台表示，疫情期間，當地信徒都是透過網絡聚會，很少舉行面對面聚會：「最近都是在線上聚會，沒有線下聚會，像往常如果大家線下聚會，一直都是限制的，但我們都是悄悄的分散的進行，十幾個人，有時甚至幾個人。大規模聚會他們肯定不允許。」

貴陽仁愛歸正教會當日被公安掃蕩時，消息迅速在基督徒微信群組流傳：「昨天不是主日，不是星期天，也不是查經的時候，警方突然襲擊不知道是因為甚麼原因。仁愛歸正教會是改革宗教會，從我們長期了解，來自於官方的訊息，統戰部門和中國政府有關機要部門對中國家庭教會是有一條底線的，家庭教會是指親人之間在家庭的聚會。」換言之，當局准許以每一個家庭成員為單位的聚會，但超出家庭成員的聚會即被禁止。

該教會是基督教的家庭教會，會友僅幾十人。長老張春雷是首批參與簽署2018年由王怡牧師發起的《牧者聯署：為基督信仰的聲明》的簽名人之一。2018年「12·9」秋雨聖約教會大抓捕不久，張春雷專程到成都探訪秋雨教會的家庭。當他探訪完冉雲飛之後，再探訪李英強長老的妻子張新月，在探訪過程中，被成都公安強行帶走，交給貴陽國保，並被貴陽國保帶到飛機上。

貴陽仁愛歸正教會於2018年9月30日被取締，南明區民族宗教事務局在行政決定書中，指張春雷長老等人未經批准，擅自以「仁愛歸正教會」名義設立宗教場所，組織、舉行宗教活動，接受宗教捐獻，違反《宗教事務條例》相關規定，責令停止宗教活動，拆除相關設施和標誌。2019年5月12日，他們在一間酒店的主日聚會遭到警方掃蕩，教會僅有幾十名會友，卻有近80名宗教局人員、公安等衝入聚會場所，強行摘下十字架，教會長老的電腦等用品被扣查。一年內，教會先後3次被掃蕩，兩次被封門。 2019年7月，教會新租房屋的房東再次被當局威脅，教會被迫只得再次從新租的房屋搬走。

自由亞洲電台／對華援助網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！