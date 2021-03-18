香港的國際金融地位不再？台灣副總統賴清德今（18日）表示，因地緣政治變化，香港過去自由的金融角色已受影響，台灣防疫作為得到國際關注，如何透過共同合作，使金融產業及財富管理越做越好，讓台灣扮演關鍵角色，是非常重要的課題。

賴清德認為，台北金融研究發展基金會不僅建立金融專業形象，而且還號召參與單位及得獎單位從事公益活動，共捐贈了24輛愛心救護車和醫療巡迴車；對基金會的善行，他特別表示肯定。

他又指，2020年台灣的國內外基金發行已經接近2,000隻，資產總額高達2,900億美元（約2.2萬億港元），規模相較於2019年有大幅增長，顯示證券投資界別的努力已有相當成果，這是非常好現象。

比較香港的金融市場，賴清德表示，因應地緣政治變化，香港過去自由的金融角色已經受到影響，台灣這次防疫作為，得到國際關注；在這樣狀況下，如何透過共同合作，讓金融產業及財富管理越做越好，也讓台灣在這個領域中扮演關鍵角色，這是非常重要的課題。

最後，他指台灣金管會去年開始鬆綁法令，有必要的話，應建立一個新的法制，讓金融界有更寬廣的空間發揮專業。業界的專業是無可取代，但信用上也不能有任何弊端產生。

中央社

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