中美兩國高層將於美國時間18日在阿拉斯加舉行會議，亦是美國總統拜登上台後，中美首次高層級會議，預計雙方會就香港、台灣、新疆、氣候、經貿、疫情、海上安全等各方面交換意見。美國今次明顯不像特朗普時期單打獨鬥，而是提前佈局，拜登率先與日本、澳洲、印度舉行四方安全對話峯會，國務卿布林肯亦先後出訪日韓。面對抗中聯盟，中國並非無牌可打，如稀土及5G等經貿牌，甚至以香港及台灣人權相逼。專家向本報分析，預料今次雙方只是各自表述立場，頂多只在氣候減排問題上公佈虛無縹緲的合作，「以氣候做詞令同大家講中美未破裂，喺最虛嘅層面上有合作」。

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人權與經濟：綑綁無退讓空間

中國在兩會通過《完善香港選舉制度》草案，扼殺香港民主選舉、國安公署在香港搜捕民主派人士，加上一直對台灣文攻武嚇、新疆「再教育營」等一系列人權問題，均飽受美國、歐盟及四國同盟等抨擊。面對指摘，中國一再堅持要「管控分歧」，意即「競爭歸競爭，合作歸合作」，爭取政治與經濟分開，以圖走出特朗普時期的政經綑綁格局。

習擺強人姿態 美或乘機掠水

美國表明人權問題是議程之一，布林肯與美國防長奧斯汀本周一向《華盛頓郵報》聯名投稿，列出中國各種侵犯人權的惡行，聲言美國期望帶領盟國讓中共政權付出代價。林和立相信中國幾乎沒有退讓的空間，亦不會以此交換放寬制裁：「習近平係極端民族主義者，佢要向黨內顯示唔會向美國屈服，喺黨內樹立強人姿態，佢想喺下年取得連任資格，一定擺出一個好強硬態勢，雙贏機會不大。」

劉銳紹則從操作層面分析，美國談人權的比重無從得知，中國則會藉此測試美國對人權的實質重視程度，以判斷美方關心的是人權還是美資利益。他另提到，過去幾次美國在香港等問題上擺出姿態後，中國也向美國增購產品，如去年6月楊潔篪與美國前國務卿蓬佩奧會面後，就承諾增購2,000億美元（1.55萬億港元）貨物，至於中方如何兌現則另作別論。今次雙方會前都未表明會談及經濟，但可留意美國會否「乘機掠水」。

高科技供應鏈：聯盟逐步脫中

中國晶片生產全無競爭力，現時半導體產能（晶圓代工）僅佔全球出口7%，且流於低端，高端產品落在美國及其盟友身上，台灣及南韓出口更佔全球超過85%。美國在其他高科技也領先全球，中國則憑華為、中興視等巨企在5G上與美國爭一日長短，惟上述公司均在美國貿易黑名單內，發展情況不樂觀。

稀土牌威力減 中方打定輸數

「中國目前有一堆議題需要祈求美國，特別係撤銷關稅、華為晶片禁運。」孔誥烽相信，十四五規劃多次提到供應鏈安全，中國亦會在峯會上，與美國談晶片及禁運，但不宜高估，「中國喺最近嘅兩會定調雙循環，顯示中國打定輸數，準備咗美國喺呢方面唔會鬆手，相信都係盡量問吓美國喺關稅、禁運可唔可以放鬆」。

中國的稀土蘊藏量及出口量均為全球第一，即使去年出口量大減23%，仍有3.55萬噸，全球市佔率高達57%，遠遠拋離第二和第三位的美國及澳洲。美國的進口稀土80%直接來自中國，故恢復稀土供應換取美國放寬制裁，一直是中國的選項。然而早在2010年，中國對日本實施稀土禁運，使另謀出路的日本投資澳洲稀土公司Lynas，現時Lynas已成全球第二大分離稀土製造商，同時是美國合作夥伴，現於德州建立輕稀土分離廠等設施。這反映美國及其盟友顯然有所準備，減少中國稀土牌的威力。

地緣政治：聯亞太盟友護南海

美國重返亞太，對一方之霸的中國極具威脅。觀乎中國與亞太大國的關係：與印度有邊境衝突、與日本有領土爭議、向澳洲發起經濟報復，美國以盟主姿態串連各國，幾乎勢在必行。孔誥烽認為：「呢啲國家對中國嘅不滿都由來已久，之前特朗普時期，反而擔心特朗普抽身後，自己要獨自面對中國……即使同中國有經貿來往，但喺南海等其他重要議題上，我相信佢哋嘅立場係一致，都係美國可靠嘅盟友。」他另提到，美方於會見盟友後才見中國，顯示拜登政府秉承美國親疏有別，「唔係為咗同中國打好關係，疏遠或者降低傳統盟友嘅關係」，而是要建立聯盟對抗中國。

美英法德派軍艦護航

劉銳紹則提到，布殊擔任總統年間，時任國務卿賴斯訪問亞洲的行程也是先後訪問日本、南韓、印度及巴基斯坦，向各界提出合作及牽制中國的倡議，在中國東北部以日韓制約，西南則以印巴應對，其後賴斯才訪京，與今次的次序相若，這種建立包圍網的做法久已有之。值得留意的是，美國在歐洲傳統盟友的動作，如法國於今年2月派軍艦高調通過南海，英國「伊利沙伯女皇號」航空母艦戰鬥群預定今年春天開赴印度太平洋、南海，德國也將在8月成行，共同維護南海的航行自由，無疑對長期聲索南海主權的中國產生威脅。

疫苗外交：美印日澳增產抗華

中國疫苗外交引起外界注意，美印日澳四國首腦於12日舉行了「四方安全對話」，同意推出針對四國「疫苗合作」，計劃在2022年底前向亞洲地區發送10億劑武漢肺炎疫苗，雖無言明針對中國的疫苗外交，但目的顯而易見。四國的分工為美國提供配方、印度生產、美日融資機構提供資金、澳洲提供培訓資金及分配等後勤工作，目標為太平洋島嶼、東南亞和印度洋國家。

共同年產量遠超中

截至2月底，中國已向69個國家和兩個國際組織提供疫苗援助，向43個國家出口疫苗，這個數量還在增加，中國的年產量約為18億劑。美印作為全球最大的頭兩個疫苗生產國，年產量合共超過50億劑，「疫苗合作」之下，配合四國的「疫苗合作」，預計能有效反制中國的疫苗外交。

范世平認為美國專注國內防疫的同時，也沒有放鬆防疫外交的問題，「疫苗是中美一個競爭關係，美國現在也有自己的疫苗，一般第三世界國家買不起……疫苗合作旨在生產一種比較便宜、較容易儲存的疫苗，效果即使相對沒那麼好的，只要達到60%或70%有效率就可以了，能爭取小國支持。」

氣候問題：合作留一線無實效

外界相信，今次的會面很大可能只是各方自說自話，即使在氣候問題也只有虛無的進展。拜登上任隨即宣佈重新加入《巴黎協定》，率領全球採取氣候行動，全球碳排放最高的國家中國順理成章是最大合作目標。布林肯多次表明，中美可在氣候問題合作，雙方據報已在G20共同主持一個氣候變化研究小組。

顯示非一事無成

孔誥烽稱：「呢個唔係具體政策或成果，只不過成立一個平台叫繼續傾吓。氣候議題更大程度係一個姿態，講中美仲有合作，實際又唔使交啲實際嘢出嚟。氣候合作只係一個詞令同大家講中美未破裂，所以喺最虛嘅地方合作。」

林和立亦同意：「係人都知道，無人可以監督到中國係咪真係落實呢啲承諾，減碳排好抽象。假使雙方唔想關係搞到太僵，高層第一次會面唔想兩手空空，可能將無實際意義嘅氣候合作拎出嚟，顯示見面唔係一事無成。」

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