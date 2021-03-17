中共為慶祝建黨百年，今年落足馬力宣揚黨史。中宣部辦公廳近日印發通知，表示將向一般民眾推廣與黨史和「習思想」相關的重點出版物，着力「培根鑄魂」，大有把「學黨史」打造成「全民運動」之意。

自中共總書記習近平於2月20日的黨史學習教育動員大會上，首提「樹立正確的黨史觀」後，中共黨內旋即展開一連串黨史學習教育活動，當時有分析指習近平此舉旨在確定自己的正統地位，掩蓋、扭曲黨史上的修正主義，清除所有不同意見和派系，將極權主義化。

據新華社昨日報道，中宣部辦公廳這份「關於做好2021年全民閱讀工作的通知」指出，除了組織黨員幹部精讀、細讀重點權威黨史出版物外，還要在廣大群眾中深入做好黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史等重點出版物閱讀推廣，同時倡導家庭閱讀、親子閱讀，有針對性地做好重點和特殊人群的閱讀工作，有意把學習黨史的對象從黨內擴展至一般群眾。

天津大中小學辦「習思想」課程

但事實上內地民間對「學黨史」早已自覺跟進，翻查內媒近期報道發現，內地多所大學、國企近日都已展開黨史學習教育動員大會，北京、浙江、江蘇等地部份中小學在上月開學時，在開學禮上為學生安排「學黨史」活動。而天津市政府在全國兩會結束後，更計劃在大中小學開設「習思想」課程，成為全國首個在教育領域推動「習思想」全覆蓋的城市，率先向習近平表忠。

新華社