下月4日是清明節，不少孝子賢孫都會到先人墓前拜祭。不過，廣州市當局卻以預防武漢肺炎、防止人群聚集為由，要求掃墓的民眾事先實名預約，每次預約最多可包括5人，進入墓園要提供身份證及預約碼，且須在預約時段開始前半小時驗證入場。當局做法引發網民質疑，有人表示「掃墓預約，約個鬼？」

廣州市民政局周三（17日）晚舉行記者會，公佈預約掃墓的詳情，稱預約平台將在周五（19日）上午8時開放，民眾可以預約3月20日至4月30日內的任何一個時段，而每日一共分4時段，分別是上午8時至10時、上午10時30分至下午12時30分、下午1時至3時及下午3時30分至5時30分。

當局又指預約行實名制，要求民眾填寫先人或墓穴相關訊息，「可選填身份證、護照、回鄉證、台胞證任一證件號碼，請在預約前準備好姓名、證件號碼信每個訂單，一次預約不超5人（不含14歲以下隨行兒童、隨行兒童不用填寫身份證件號碼）同一證件號碼，同一墓園（骨灰樓）每天只能預約一次，以預約成功訂單為準。」對於不懂上網且沒有親友幫忙預約的老年人，當局就稱各墳場屆時將設置現場預約通道，為其提供協助。

另外，杭州市25間較大型公墓表示，將於3月27日至4月5日間實行掃墓預約，預約系統將顯示實時預約人數，民眾可自行進行決定祭掃時間段，並強調不限制掃墓人數，一次可預約多人，同時呼籲老年人用電話預約。北京、上海、寧波、溫州等地亦陸續宣佈清明祭掃預約措施；北京市當局更推出「網上祭掃服務」平台，讓民眾可透過寄語、獻花、上香、點燭等網上祭奠方式追思先人。

網民對有關措施表示質疑，留言稱「掃墓預約，約個鬼？」、「『一次預約不超過5人』這個規定太死板」、「不會有手機的留守老人怎麼辦呢？」、「這不是笑話嗎，清明祭拜祖宗還得跟別人預約」。

新浪微博／廣州日報

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