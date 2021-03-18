曾因開賭場判囚5年的內地網紅郭美美，再涉刑事罪行被拘留。上海浦東警方今（18日）通報，上周四（11日）偵破一宗生產、銷售添加違禁成份「西布曲明」（一種作用於中樞神經系統的食慾抑制劑）減肥類食品案件，拘捕包括一名30歲郭姓女子在內的32名銷售人員，所有人均已被刑事拘留。內媒證實，該名郭姓女子就是郭美美。

網民隨即翻查過往的案例，其中一宗發於2018年11月，當時一名張姓商家在上海銷售含有違禁成份的減肥藥，被控生產、銷售偽劣商品罪，判囚1年6個月，並罰款25萬元人民幣（下同；約30萬港元），同時在判決結果生效之日30天內，在國家級媒體向社會公眾道歉，以及支付其所生產銷售的偽劣減肥保健產品價值10倍的賠償金，共計24.8萬元（約30萬港元）。網民認為：「看了幾個跟郭美美類似的案件，判刑基本兩年以內吧！輕的話還有緩刑，希望郭美美汲取教訓吧！」

2011年，郭美美被微博實名認證為「中國紅十字會商業總經理」，私下經常炫耀名車與名牌手袋，令網民質疑紅十字會捐款去向。及後，中國紅十字會發聲明澄清並割席，指和郭美美沒關係。警方之後亦查明，郭美美多次進行性交易，每次收費高達數十萬元。她之後又因開賭場被判有期徒刑5年，2019年7月才從湖南女子監獄出獄。

出獄後的郭美美接受整容手術，但關注度還不及上月爆出她在個人微博「郭美May努力努力」高調出櫃，宣佈她與一名女生的戀愛關係。

澎湃新聞網

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