曾經在雲南、西藏攀爬逾70座冰川的「西藏冒險王」王相軍，去年12月在西藏那曲拍攝依嘎冰川瀑布時，失足掉入冰川暗河，當地警方在今日凌晨公佈，在冰川發現一具男屍，疑是王相軍的遺體，目前正確認其身份。雖然事件看似意外，但內地卻對王相軍的死有多種不同揣測，包括指在王相軍發佈的影片，發現有可疑對話，懷疑另有內情，但當地警方早前在調查後，認為片段未有可疑之處。

李文輝公安系統出身

上海市台辦主任李文輝的名字，昨日出現在大陸海峽會的官網上，成為該會第5名副會長。李文輝是公安系統出身，長期在上海工作，2009年出任市台辦主任，行事活躍，2010年起舉辦台北——上海雙城論壇，曾多次到台灣，先後會見前後任台北市長郝龍斌、柯文哲。李文輝任職超過11年，在大陸省級台辦主任之中，在職最久，從省廳級主管退休轉任海協會副手，是要借重其兩岸經驗。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！