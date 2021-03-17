【外交硬仗】中美會談將於美國時間18日（周四）在阿拉斯加登場，雙方會前氣氛仍然僵持。外媒引美國官員稱，美方屆時將採取不妥協的立場，會深切關注香港、新疆問題，及中國向美國盟友進行經濟脅迫等行為。雖北京消息人士稱中國想憑會談確立一個恢復接觸的框架，但華府資深官員認為這視乎中方的「行動，而非言語。」雙方火藥味濃，未刻意就會談創造良好氣氛。

阿拉斯加會談是拜登上台後中美高層首度會晤，美方代表為國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文；中方代表則為國務委員兼中共政治局委員楊潔篪、外長王毅，而受防疫限制，今次沒有共同進餐安排，有別以往的會談。雙方目前分歧處處，例如對會談的性質也各有說法，布林肯稱會談「並非戰略對話」，中國外交部則定性為「高層戰略對話」，雙方期望相差甚遠。

美方不妥協 關注港疆問題

中美關係目前處於幾十年來的低谷，外媒認為歷屆美國政府的中美對話也無助化解華府對北京的擔憂。熟悉會談安排的中方人士向路透社表示，中方希望會談幫助確立一個恢復接觸的廣泛框架，而不是解決具體問題。惟拜登政府官員早已明言，「阿拉斯加會談將是單次的」，不是為了恢復對話。路透社另引述華府資深官員稱，改變中美關係的基調要視乎中國的「行動，而非言語。」

該資深官員另稱，美方屆時將採取不妥協的立場，會深切關注香港、新疆問題，及中國向美國盟友進行經濟脅迫等行為。另有美國官員坦言，美方不期望有成果，亦不預期有聯合聲明。時事評論員劉銳紹向本報分析，陳水扁時期，美台關係惡化，以致2006年的過境外交只獲過境「級別很低的」阿拉斯加，由此可見美國今次冷待中國的立場。

中國外交部發言人趙立堅昨日稱：「希望雙方通過這次對話，按照兩國元首通話精神，推動中美關係重回正軌。」對於美國表態不妥協，他則態度強硬地回應，「美國在會晤對話前帶節奏、對華施壓的企圖不可能得逞」，另稱「我們並沒有說在對話中不可以談香港問題、新疆問題……我們會向美方介紹有關的情況，表明中方的嚴正立場。」

中方擺硬有利管治民眾

國際關係學者袁彌昌向本報提到，不少內地的評論都認為只要中美之間沒有軍事衝突等大風浪，在長遠而言，中方很大機會在中美競賽中勝出，「這亦是為何中方始終堅持對話。」他另認為，即使美方觸碰到人權問題等底線，中國也能消費美國的批評，如在國民面前展示擺硬的態度，這對中共管治並非壞事。

《蘋果》記者/路透社