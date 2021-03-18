潘曉穎被殺案至今已踏入第3年，男友陳同佳赴台自首遙遙無期。陸委會主委邱太三今（18日）提到陳同佳在台涉嫌殺人案，指自己當年擔任法務部長期間，曾向香港提出司法互助要求，呼籲港府應就這宗案件進行司法互助，將疑犯繩之於法。

邱太三指出，如果香港政府亦希望將犯罪者繩之於法，應該理解台灣的司法審判制度，證據合法性不能被挑戰；又指如果雙方能就個案，簽訂司法互助中的暫時性協議，香港警方取得的所有證據，才有「證據能力」，如果雙方沒有這些協議，香港方面的證據在法律上，會被質疑為「私人文書」，台灣沒有辦法證明這些證據的合法性。

另外，關於兩岸經濟往來方面，今日起允許大陸人士以商務履約、跨國企業內部調動為由，申請前往台灣，相關的申請細節，可參考內政部移民署的申請作業流程。陸委會之後將與中央流行疫情指揮中心及相關機構，評估是否開放大陸民眾以「人道探親」等理由赴台申請。邱太三重申，陸委會也正在檢視相關交流法規與配套的完備性，以保障民眾權益、交流秩序與台灣的安全。

邱太三相信，透過雙方的努力，疫情過後的「解封」，必定能讓兩岸迎來「春暖花開」。他又分析目前全球與亞太區域形勢變動迅速，近期美國新一屆政府展開結合盟邦、應對中國崛起挑戰的外交工作，強調民主、人權及國際規則的重要性，「我們表達歡迎，也認為美中長期競爭格局沒有改變」。

對於全國人大會議通過完善香港選舉制度的決定時，邱太三回應指，非常遺憾地看到其對於香港法律與政治結構的改變，收回對香港「一國兩制」的承諾，凸顯中國共產黨鞏固威權體制的剛性，以及對中國和香港民主發展的持續限制；這些都牽動了兩岸關係。

邱指出，中共不變的對台「反獨促統」政策，以及對外強制性思考與做法，除了為其後續政治議程營造有利環境，也讓近期許多國際智庫不斷討論未來台海衝突的可能影響。蔡英文政府推動兩岸關係的主要目標，就是力求「和平穩定」，建構一個國家安全防衞體系、避免衝突。他指出，台灣對中國不具惡意，希望各項政策措施均能以增進兩岸理解、互利互惠為目標。

新頭殼新聞／香港電台

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