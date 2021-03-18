中美高層即將在美國阿拉斯加舉行會談，會談前夕，聲稱「帶着誠意到冰天雪地阿拉斯加」的中國駐美大使崔天凱，聲稱在香港等問題上「無妥協餘地」，中共中央機關報《人民日報》亦發表言詞相當強硬的評論文章，聲言香港的選舉制度「怎麼設計、怎麼完善純屬中國內政，任何國家都無權說三道四、置喙干涉」，警告美國「收起政治恫嚇的把戲」。

這篇題為「奉勸美方收起政治恫嚇的把戲」的評論文章，指美國國務院昨日「詆毀」全國人大修改香港選舉制度的決定，對中方人員實施裁，展示美國在香港問題上的「霸凌主義和干涉主義行徑」，又聲稱美方「充分暴露其擾亂香港、阻撓中國穩定和發展的險惡用心，令人不齒」。

文章又指出，近年美國以人權、民主、自由，「不斷揮舞制裁大棒，不遺餘力地為反中亂港勢力撐腰打氣，妄想在香港製造亂局，破壞香港繁榮穩定」，但是，文章認為「所謂制裁聲明不過是廢紙一張」，又聲稱「香港的前途和命運牢牢掌握在包括香港同胞在內的14億中國人民手中」，香港連日來各界對全國人大決定「表達擁護與支持」。

文章續稱，「任何干預和詆毀，都動搖不了中國維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定的堅強意志，更阻擋不了香港由亂及治和中國發展壯大的堅定步伐」，警告美方「應早日收起政治恫嚇的把戲」。

全國人大通過修改香港選舉安排後，親中團體連日在街頭舉行簽名活動，官員紛紛到場簽名表態支時，然而國際社會卻強烈批評，美國國務院批評全國人大的決定，目的是減少民主代表和扼殺政治討論，無視港人的明確意願，並在政府管治中否認他們的聲音。台灣總統蔡英文昨日則表示，北京修改香港選舉制度是要以各種方式阻止民主人士進入議會，令香港民主和自由大幅倒退，令人十分遺憾。

《人民日報》

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