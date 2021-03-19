大陸解放軍軍機今早9時44分再度進入台灣西南空域，高度約為2500公尺，台灣空軍以廣播驅離。根據「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，解放軍軍機本月累計進入台灣空域15天，本月廣播驅離紀錄共計27次。另外，台灣《自由時報》引述軍方人士透露，由中科院研製丶射程200公里的「萬劍1型」彈（視距外集束巡弋飛彈）已在服役中，性能提升的「萬劍2型」彈則在密集測評階段，預計射程將可達400公里，由戰機搭載發射，可精確打擊大陸沿海對台具威脅的重要軍事設施。

報道指，台灣國防部在今年初曾公開展示IDF經國號戰機「萬劍彈」掛載作業，這枚「萬劍彈」彈體上的數字及編號為「WJ1-1091018」。軍方人士說，WJ1的就是萬劍1型彈，1091018這個數字有可能是生產日期，或是生產批號加上生產日期的併寫方式。

該名軍方人士表示，萬劍1型彈已在部隊服役同時可以公開展示，這就代表性能更加精進的萬劍2型彈已在測試評估階段，只要通過作戰測評，即可進入小批量生產階段。

「萬劍彈」全名為「萬劍機場聯合遙攻武器」，為中科院自主研發的空對地視距外彈藥，兼具「集束炸彈」及巡弋飛彈的特性，最大射程逾200公里。萬劍彈搭載集束炸彈的彈頭，可破壞敵機場或據點能力，破壞力極強。

據悉，台灣總統蔡英文去年9月視導澎湖「天駒部隊」時，萬劍彈首度公開亮相，接着又在今年春節巡弋時公開展示萬劍彈的掛載作業，目標就是要向大陸及國際展現自主國防的決心。

《自由時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！