台灣與帛琉旅遊氣泡首發團4月1日啟航，由中華航空737-800執飛，每周2班、每班人數110人。由於機位有限，引發各間旅行社爭搶。華航今（19日）正式公佈，由雄獅、巨大、KKDAY、鳳凰、五福、大榮共計6間長期合作帛琉航線的旅行社分配機位，即日起可查詢相關旅遊產品。此外，長榮航空預計將於4月21日加入台帛旅遊氣泡，料每周2班。長榮航空表示樂見旅遊氣泡形成，將持續精進及落實各項防疫措施，並已做好最佳準備，將會配合中央流行疫情指揮中心及相關主管單位的時程規劃，任何航點均會在最短時間內飛航，滿足民眾出境旅遊的需求。

台灣《蘋果新聞網》昨獨家披露，KKday規劃兩款行程，一款是5天4夜、上看20萬元新台幣（下同，約5.4萬港元）團費的頂級豪華團，不僅防疫、檢測費用、保險費用全包，屬客製團，每團不超過10人，預計作為「全台第一團」推出；另一款則是6萬元（約1.6萬港元）有找的親民價格團，4天3夜，團費不含PCR檢測。KKday計劃於一周內上架產品和開售。

頂級團的行程今日曝光。KKday表示，由於旅遊氣泡團規定必須團進團出，要去哪些景點得看兩邊政府協定結果而定，料景點包裝變化空間有限，平價團與頂級團的差異將是在陸海空交通、住宿和餐點等方面的等級。

KKday指，在帛琉的住宿安排將以當地政府規範的8間酒店為主，雖然酒店名單尚未正式公佈，但據該公司掌握到的可能入選的指定酒店名單，初步規劃豪華團會入住帛琉老爺酒店、Palau Pacific Resort等頂級酒店的尊榮房間。KKday指，住宿方面會以當地4星和5星以上酒店為主，惟實際行程和團費，仍要視乎帛琉政府公佈的名單而定。

至於餐飲，KKday表示，由於帛琉為海島國家，海鮮料理是當地特產之一，不管是平價團和頂級豪華團都會體驗當地海鮮特色美食，其中豪華頂級團更會在五星酒店品嚐龍蝦、椰子蟹和紅樹林蟹等。

KKday表示，目前已接獲不少民眾來電查詢。日前該公司已在官網獨家販售「KKday帛琉旅遊泡泡夢想包」，只要99元就可購買驚喜好禮，還有機會抽中旅遊氣泡首發團行程，吸引上千人購買，而這上千人也表達想要購買帛琉團行程。

另外，雄獅旅遊總經理游國珍表示，華航第一波班機中，雄獅在每個航班可以拿到27個座位，但因防疫規定，座位數量會減半，每次只能有17人出發，因此會拆成兩個旅行團。團費則最快於今晚出爐，預料4天團約7.5萬元（約2萬港元），5天團約9.5萬元（約2.6萬港元），自周一至今已有一千人預約，目前規劃只會先開賣開跑後頭兩周共4個出發日的團。

游指，目前已取得華航4月11日、周日的機位。據悉，4天團逢周四出發，5天團則逢周日出發。待長榮加入旅遊氣泡後，每周將再多2班航班出發，屆時逢周三安排4天團出發，逢周六則為5天團出發。

台灣《蘋果新聞網》

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