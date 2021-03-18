上海紐約大學有九名外國留學生上周分別在酒吧及一個生日派對內，突遭上海公安上門強行帶走扣查，其中六名學生來自美國。校方事後指，學生在接受當局驗毒程序，且結果呈陰性後，均已獲釋。這事正值中美會談前夕發生，加上中國一直被批「任意拘留」外國公民，令事件更耐人尋味。

兩人父母任職美國防部

據率先披露事件的《華盛頓郵報》指，其中一對美國留學生當晚在酒吧被捕時，男方頭部被便衣公安踢至流血，女方亦有瘀傷。兩人強調當時對方沒出示警章，現場亦沒人繙譯，在兩人聯絡校方及嘗試離開時便遭暴力對待。另外七名來自美國、芬蘭、摩洛哥及馬來西亞學生，則在一場生日派對上遭便裝公安上門拘捕。報道引述消息指，當中兩名美國學生的父母均在美國國防部任職。

校方事後證實事件，並指所有被拘學生在進行毒品檢測、且結果呈陰性後，已陸續獲釋。報道指，公安上門掃毒並不罕見，但一般不會出動便衣公安。美國國務院發言人回應指已留意到事件，並指會做好準備，提供適當領事服務。他直指，中國司法制度並不透明，地方法律的執行可能是任意的，而且中國的司法體系受到政治影響，不具獨立性。據資料顯示，2012年成立的上海紐約大學由華東師範大學與紐約大學合作建設，是第一所中美合作成立的國際化大學。

美國《華盛頓郵報》