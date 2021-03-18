內地除了樓價，墓地價格近年亦持續攀升，動輒數十萬元，讓不少人高呼「死不起」。內地有銀行卻從中看到商機，與雲南省昆明市的墓園合作，要在清明節推出「墓地按揭貸」，聲稱借錢買墓地不需抵押，最高可貸款20萬元人民幣 （下同，約23.9萬港元），還能分10年攤還，但年利率高達9%。銀行更稱若申請人年紀太大，可找子女、孫兒作貸款人。結果引發爭議太大，連官媒都批評牟利，墓園與涉事銀行昨午突煞停「墓地貸」。香港學者向《蘋果》指，這類無抵押貸款只是銀行巧立名目，以吸引民眾借錢。他批評「墓地貸」道德上並不可取，利用中國人想盡孝道的傳統心態，令人離世後要子孫「孭債」，「死得起，但死得唔安樂」。

位於昆明的「晉龍如意園」墓園，近日與當地的雲南西山北銀村鎮銀行合作，推出「墓地按揭貸」。工作人員稱，這種貨款最高可借20萬元，最長還款期為10年，最快一星期內完成批核。銀行職員更稱貸款「不需要甚麼條件」，只要收入能覆蓋每日還款金額即可。而一般貸款每日只需還4元（約4.78港元），借到最高額度20萬元的話，也只需日還80元（約95.6港元）。

該墓園目前提供多種墓地，最便宜的面積為1平方米，售價9,900元（約1.18萬港元）；面積2平方米的墓地則售2萬至8萬元（約2.39萬至9.56萬港元），這類墓地較多人選擇。

銀行職員又稱，只要是60歲以下、有收入來源的人就能申請，審批時與買樓程序相若，申請人要提供收入證明、銀行賬單等文件。職員說，如果申請人年紀較大，「一般建議由直系親屬作貸款人」，例如子女、孫兒。另因購買墓地屬於特殊行業，墓地又沒有房產證，所以貸款不用抵押，又指現時因欠債而被列入失信名單的成本很高，相信民眾不會因「這點小錢」違約。

雲南西山北銀村鎮銀行一名經理則透露，這次推出的「墓地貸」都經過合規審核，符合監管通報等流程，屬於「常規性產品」，「就像買車、買房分期付款一樣，都屬於消費商品，只不過方向不一樣而已」。該行成立於2017年，註冊資本8,000萬元（約9,563萬港元），大股東是北京銀行，但銀行經理稱，他們推出新產品時，不用向大股東通報，又指這類小額貸款是有需求的，但大銀行都接觸不到，多數都是由村鎮銀行去做。

香港樹仁大學經濟系助理教授袁偉基分析，在目前的低息環境下，銀行確實有巨額資金要借出去，總要找些名目讓民眾貸款，但想到以「墓地貸款」作為名目，他認為實在有點悲哀，某程度是利用中國人想盡孝道的傳統心態，讓人借錢，令到人離世後都要子孫為錢而煩惱 ，甚至加重他們的生活壓力，「死得起，但死得唔安樂」，道德上並不可取。

袁偉基認為，在簡單供求的定律下，當墓地貴到某一個點，人們負擔不起的時候，價格就不會再升。惟銀行提供「財技」、讓原來負擔不起的人有辦法購買墓地，將會不斷推高墓地的價格，「生人住嘅地方已經貴，連離世嘅人住地方都炒上去」，實在不是好事，他個人認為當局應該要監管。

事件被內地媒體廣泛報道後引發爭議，還引起官媒關切。央視批評「墓地貸」「看上去多麼兩全其美，既解決了老人償付力不足的難題」，但事實上卻增加「代際債務負擔，放大了居民的債務風險」，不符合金融機構審慎經營的原則，也不符合監管機構嚴禁金融產品過度營銷的導向，是「以關愛之名行牟利之實」。

昆明晉龍如意園的營銷負責人昨日急煞停「墓地貸」，指該計劃未實際推出，他們亦未與銀行簽合作協議，將會放棄該合作項目。銀行負責人亦同樣表示，將放棄這次合作。

內地的墓地價格不便宜，廣東《南方都市報》在前年清明節時，調查廣州、深圳、珠海等六大珠三角城市的墓地價格，發現廣州市的墓園平均墓地價格為10萬至17萬元 （約11.9萬至20.3萬港元），深圳的則由1萬到30萬元（約1.2萬至35.8港元）不等。東莞、珠海最貴的墓地分別售9.1萬元（約10.8萬港元）和4.9萬元（約5.8萬港元）。至於被當局列為「經濟適用」的墓地僅需數百元，但一早已被搶光。

《蘋果》記者／AI財經社／紅星新聞

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