中美高層在拜登上任後首次在美國阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）舉行會談，在會後，有中國代表團官員向中國官媒記者放風指，美方發表開場白時嚴重超時，又指摘美方攻擊中國內外政策，不是待客之道，連午餐及晚餐都沒有安排。鳳凰網記者用了3句話去概括形容首場會談：「聊嗨了，拖堂了（超時），沒安排飯。」在下午，鳳凰網引述一名「玉淵潭天」的博主傳出王毅與楊潔篪在第二場會談開始前的「對話」片段，王毅問楊：「午飯吃了？」 楊回答：「嗯、我吃了泡麵」。不過，有人質疑這兩句是否他們的真實對話？還是被配音？

在第一場會談中，雙方原約定各自公開講兩分鐘的開場白，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）簡短講地觸及中國人權問題，惟中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪總共用了10幾分鐘去回應，遠超約定時長。

不過中國代表團的官員仍然「惡人先告狀」，向央視放風，指控美方先在開場白中嚴重超時。官員指中方帶着誠意應邀來到安克雷奇，但美方在開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指摘，挑起爭端，形容這「不是待客之道，也不符合外交禮儀」。

鳳凰網的記者用「聊嗨了，拖堂了，沒安排飯」去形容首場的會談。她觀察到雙方從開場致辭開始不斷你來我往，美方不斷寫筆記和傳遞紙條，又透露因疫情關係，當局沒有為雙方安排午餐和晚餐。

而在去年6月，即使當時武漢肺炎已禍延全球，美國時任國務卿蓬佩奧與楊潔篪在夏威夷檀香山會面6小時，其間有安排午餐及小休。而在2017年中國國家主席習近平訪美時，亦獲時任總統特朗普熱情招待，雙方更在佛羅里達州的海湖莊園共晉晚宴。

其實會談開始之前，兩國的氣氛已比較冷漠。中國官媒指出，以往奧巴馬和特朗普上任後，分別在同年的2月和3月中旬進行中美高層會談。而這次中美高層對話舉行的時間，略晚於美國前兩任政府，分析認為這表明拜登政府在對華關係上仍存在不確定。

而會談選址在冰天雪地的阿拉斯加，BBC分析指，布林肯與國防部長奧斯汀16日至18日先行訪問日本、南韓，是在返回華盛頓途中「順道」在阿拉斯加與中國官員見面，是要向中國展示美國及盟友的實力。亦有前華府官員分析，美方此舉是要告知中國：「你不是較強的那一方，我需要你的程度不比你需要我的程度高。」

另外，中國官員在18日凌晨抵達安克雷奇時，根據外國網站Politico報道，中方代表團官員對對必須事先接受病毒檢測感不滿。今年曾經有美國外交官在進入中國時被要求接受肛拭子檢測，中國外交部收到投訴後才澄清這項檢測是「弄錯了」，今次中方代表團未有受外交豁免，難免令人聯想到是否兩國之間在暗中角力。

根據美國國務院網站的公開行程表，中美高層第二輪對話於香港時間周五早上11時舉行，而且只准閉門報道，雙方之後會否再有不和諧之音出現，令人關注。

央視新聞／鳳凰網／《蘋果》資料室

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