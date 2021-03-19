台灣今天西半部空氣品質欠佳，受吹東風影響，加上西半部地區幾乎微風或無風，擴散條件差，本土污染物累積，依據環保署空氣品質監測網今日10時資料顯示，共12處出現對所有族群不健康的「紅害」等級，31處呈現對敏感族群不健康的「橘警」等級。內地北方地區周一首次遭大範圍的沙塵暴吹襲，台灣環保署今日表示，根據最新觀測及模擬資料，大陸甘肅及內蒙地區持續出現大範圍沙塵，研判沙塵將在21日晚，隨東北季風增強或大陸冷氣團南下，影響台灣空氣品質。

環保署指出，屆時全台空氣品質多為橘色提醒等級，但西半部地區局部將達紅色警示等級，影響程度視東北季風強度、移動路徑及上游降雨強度而有所變化，直到23日起，中部以北地區的空氣品質，才會漸趨好轉，南部地區則須留意污染物累積情形。

因應境外污染可能影響空氣品質，環保署除事先協調台電、麥電等燃油與燃煤電廠減排、降載外，並提醒地方政府隨時關注空氣品質變化，後續將適時啟動預警及應變措施，要求轄內大型污染源降載或減排。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網／中時新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！