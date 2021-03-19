兩名2018年底遭中國拘留至今的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃（Michael Spavor），突傳出分別於今天及下周一受審，由於正值中美高層官員會談，外界認為中國此時安排兩人受審，或是發動「人質外交」，向美國施壓。加拿大外交部表示，中國尚未准許加拿大官員出席審判。而斯帕沃及康明凱的家人及僱主則發表公開聲明，呼籲中國釋放兩人。

加拿大外交部發言人表示，他們在中國的領事館人員未能獲准旁聽康明凱和斯帕沃的聆訊，「儘管數位官員已向中國當局提出要求，但加拿大官員尚未獲得出席審判的許可」。中方的通知則表明，審訊不會對公眾及傳媒公開，加方對相關程序缺乏透明度深感困擾。

另外，斯帕沃的家人透過加拿大廣播公司（CBC）發表罕見的聲明，呼籲中國放人。聲明中指出，他們認為「有必要大聲說出來，要求立即無條件釋放他」。聲明中強調，對於被指控的罪名，斯帕沃根本無罪，「他持續受不當拘押，被剝奪自由，既不公平且不合理，特別是此案缺乏透明度。」

其家人又形容，斯帕沃「只是一個尋常的加拿大商人，對於營造中國、加拿大與北韓間的建設性關係，有很多貢獻…他喜歡住在中國以及在中國工作，絕對不會做出違反中國或中國人民利益的事」。

康明凱的僱主「國際危機組織」（International Crisis Group，ICG）主席艾伍德（Richard Atwood），亦發表聲明指出，「在入獄830天後，康明凱應該立即獲得釋放，回家與至親重聚」。

康明凱曾任加拿大外交官，後來擔任「國際危機組織」的顧問。

艾伍德指出，對於康明凱即將受審的消息感到失望，「從一開始，本案的政治性質就很明顯了。在中國司法體制中發生的事，並沒有改變這一點」。

「國際危機組織」副主席艾洛（Comfort Ero）則強調，康明凱在中國的工作，一直「是公開的，而且中國當局非常了解」。

2018年12月，加拿大應美國要求，拘捕中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟後不久，中國政府便拘捕康明凱和斯帕沃，去年6月更以間諜罪名正式起訴兩人。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，這是「揑造」的罪名。

法廣網

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