大陸對新疆、香港和台灣的所作所為，以至網絡攻擊美國、經濟脅迫美國盟友，都威脅維繫世界穩定的秩序。在台灣，行政院長蘇貞昌亦加入「戰團」，認為大陸干擾區域和平，所作所為讓鄰國及世界民主國家非常擔心。中美高層昨談及台灣，台灣外交部表示，美方於會晤前已向台灣簡報，並承諾會後盡快說明會談情況。

蘇貞昌出席立法院會質詢時，表示大陸不但干擾區域和平，而且近年的作為讓鄰國及世界上民主國家非常擔心。蘇貞昌指，美國雖經歷政黨輪替，但要求大陸克制的立場大都一致，也與自由民主價值理念相同的國家結盟，為維護世界和平、區域穩定做努力。

另外，陸委會主委邱太三昨天（19日）首場記者會中，首次提出引用美國前國務卿基辛格提出「建設性模糊」的主張恢復兩岸對話。蘇貞昌受訪時被問到何謂「建設性的模糊」時回應指，台灣是自由民主的國家，台灣人非常善良，「只要對我們友善的，我們都願意跟他友善互惠的往來。」

而美國國務卿布林肯在中美會談會開幕致辭時強調，大陸行為威脅全球穩定秩，美國嚴重關切台灣及香港議題。台灣外交部發言人歐江安表示，感謝美方關注台灣議題並向中方表達立場。拜登政府上任後，已多次重申台灣關係法與六項保證，強調美國對台承諾「堅若磐石」。歐江安表示，美方會前簡報及承諾會後盡速說明會談情況，展現台美互信及關係友好。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！