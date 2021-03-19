中美外交高級官員在美國阿拉斯加展開戰略對話，沒想到竟因開場白部份，中方發言疑「超時」觸發爭議，導致中美互相公開指摘，令原來預計不足10分鐘的開場白時段，最後拖長至1個半小時，雙方更因為是否安排記者在場繼續採訪而鬧不快，讓整個中美戰略對話頓時「失焦」。事後，中方迅速回應指，是美方發言嚴重超時。不過，美媒引述華府官員表示，是中方違反了各自首長有約2分鐘發言時間的協定，楊潔篪及王毅合共說了20分鐘而導致今次事件。

究竟誰是誰非？根據美國PBS駐外記者Nick Schifrin統計，美國國務卿布林肯在這次中美高層戰略對話的開場發言部份，發言了2分27秒，白宮國安顧問沙利文則說了2分17秒。而中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪講話約16分14秒，中國國務委員兼外長王毅則發言4分9秒。

不過，亦有報道指，布林肯在開場白中毫不留情面，提及對香港、台灣及新疆問題的關注，因而觸怒楊潔篪及王毅，兩人遂長篇大論作反擊，其中楊潔篪更不厭其煩表示「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。中國堅持走和平發展道路，為國際和地區和平與發展、為維護聯合國憲章宗旨和原則作出不懈努力，而不像美國動輒動用武力，造成世界動盪、不安。美國國內在人權等方面存在很多問題。美國應當做的是改變自己的形象，管好自己的事，而不應自己的問題沒解決好，向世界轉嫁矛盾、轉移視線，不應對中國的人權、民主說三道四。中國共產黨領導和中國政治制度得到中國人民衷心擁護，任何要改變中國社會制度的做法都是徒勞的」，還重提「中國通過改革開放，在各方面有巨大發展，也為維護聯合國憲章的宗旨和原則作出努力.....」等等。

美國CNN引述美國一名高級官員表示，是中方違反雙方首長各自有2分鐘發言這外交禮儀在先。

中方代表完成開場發言後，記者已被場內工作人員要求離開。不過，布林肯示意他們回來，強調因中方發言加長，美方需要作回應，他發言後再由沙利文補充。結果，布林肯與沙利文分別再回應了約3分多鐘及2分多鐘，之後便要求在場記者離開。這時輪到中方表示不滿，強調要照外交禮儀再由中方補充發言回應，但記者這時再度被要求離場，中美雙方又因而發生爭拗。

有派出記者到場採訪的鳳凰衞視今日更罕有發出新聞稿，撐中方指摘美方在開場白上安排失當。不過，該篇新聞稿避重就輕，沒有提出楊潔篪與王毅發言超時，而是批評布林肯與沙利文在第二輪補充發言後，沒有讓楊潔篪與王毅同樣有機會發言作回應，便要求記者離開會場。

據新聞稿所指，中國外交部副部長謝鋒當時怒斥美方的工作人員：「這不公平，這不公平。你們已經講了兩輪了。」楊潔篪亦開腔：「你們的出發點是要說明美國是從一個強有力的角度來說話，幹嘛害怕記者在場？沒有必要害怕記者在場啊！」最後，在中國代表團的堅持下，現場所有中文媒體得以留下來聽取中方的第二輪回應。而原定8分鐘的開場白部份，結果嚴重超時至1個半小時。

CNN／路透社／Twitter／ 鳳凰衞視

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