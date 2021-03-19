中國地震台網測定，今日下午2時11分在西藏那曲市比如縣發生黎克制6.1級地震，震源深度10公里。地震造成當地震感強烈，那曲震感明顯，拉薩亦有感。震中附近平均海拔4,520米，震中距聶榮縣45公里，距那曲市83公里，距拉薩市299公里。

另據中國地震局微信公眾號消息，據初步了解，震中附近震感強烈，暫無人傷亡和房屋倒塌情況報告。

中國外交部新聞司向BBC涉華不實報道提嚴正交涉

中國外交部新聞司負責人就英國廣播公司（BBC）世界新聞頻道涉疆「強迫勞動」、中國「限制新聞自由」和BBC廣播4台「假訊息之龍」等報道向該合駐京分社提出嚴正交涉。

新聞司有關負責人指出，BBC在涉華報道中抱持強烈意識形態偏見，多次炒作涉疆、涉疫情、涉港等不實訊息，甚至炮製假新聞，中國外交部與駐英國使館亦已多次向BBC總部和駐京分社提出嚴正交涉。然而，BBC不但未採取措施改正錯誤，近期還變本加厲，圍繞涉疆、所謂「新聞自由」和「假訊息」等議題持續對華攻擊抹黑，嚴重誤導觀眾，嚴重違背客觀、公正的新聞報道原則，影響惡劣。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

光大實業前黨委書記與總經理遭「雙開」

中國光大實業（集團）有限責任公司前黨委書記、董事長朱慧民，以及前黨委委員、副總經理黃智洋，二人均被中紀委指控嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查。

朱慧民被指涉嫌重婚犯罪，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，公車私用，違規出入私人會所，違規使用公款購買消費茅台酒；違反組織紀律，組織進行函詢時不如實說明問題，隱瞞配偶子女移居國（境）外、住房等情況；違反廉潔紀律，違規經商辦企業，利用職權為親屬謀取利益；違反工作紀律，不正確履行職責，違規審批貸款、插手工程項目；違反生活紀律，道德敗壞，腐化墮落；為他人謀利，收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪；利用職務便利，非法佔有公共財物，涉嫌貪污犯罪；違反國家規定發放貸款，數額特別巨大，造成特別重大損失，涉嫌違法發放貸款犯罪。

黃智洋則違反政治紀律，簽訂虛假協議、向組織提供虛假情況，對抗組織審查；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項，隱瞞家庭房產情況；違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金，違規從事營利活動；違反工作紀律，不正確履行職責，私自留存舉報信件；利用職權或地位形成的便利條件，為他人謀利，收受他人巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

綜合報道

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