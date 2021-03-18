孟晚舟引渡案繼續在加拿大卑詩省最高法院審理，控辯雙方繼續爭辯當日拘押孟晚舟過程中，是否存在程序濫用。孟的律師昨指，加拿大侵犯她獲得憲法保障的權利，涉嫌非法扣押，認為理應終止引渡。

孟案目前已經接近兩年，一直未有正式進入引渡程序的審訊，目前是處於孟一方提出終止引渡的程序。孟提出四大理據，一是指摘加方及美國屬政治檢控，二是加拿大當日涉非法扣查，漠視其憲法權利。孟的代表律師Tony Paisana昨稱，拘捕孟晚舟的邊境服務處官員與警員所干犯的是侵犯人權行為，又稱邊境官員與警員的做法是故意及公然，而不是基於疏忽。他又稱邊境官員與警員把美國聯邦調查局（FBI）的要求，置於憲法之上，漠視了憲法為孟晚舟提供的保障權利。

控辯可上訴 料長時間拉鋸

未來孟晚舟團隊仍會在涉嫌「違反國際法」，以及「美國提供給加方的案情材料是否存在重大遺漏和錯誤陳述」兩大論點作辯論，外界估計法官最快在5月才能夠就孟的終止引渡程序裁決。按裁決結果，孟一方及加拿大一方仍然可以上訴，相信案件仍能再拖一段長時間。

早前孟晚舟團隊入稟英國法院，要求滙豐銀行公佈更多文件，稱能證明華為對滙豐不涉詐騙，而是滙豐銀行早已對華為及其涉違貿易禁運的子公司關係。英國法官上月駁回要求，下令孟晚舟團隊支付八萬英鎊（約86萬港元）的法律費用。

中新社