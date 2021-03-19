北京科技大學退休教授陳兆志被控「尋釁滋事」罪，遭當局羈押超過1年，周四（18日）在北京海淀區法院審理。據悉，69歲的陳兆志患有腦退化症，但檢控方仍建議量刑2年半。

辯護律師馬綱權表示，因為陳兆志患有腦退化症，說話比較遲鈍，法院也不讓他多說。審訊是公開的，但僅允許其女兒到庭旁聽。律師雖沒透露具體罪證，但外界相信，陳兆志涉及去年年初轉發武漢肺炎的訊息和影片有關，涉案的言論包括「武漢病毒不是中國病毒，是中共病毒」。由於他認為當局對他政治迫害並侵害言論自由，因此拒絕在審訊的口供上簽字。

陳兆志曾聯同逾百名中國發明家和科技界人士聯署全國人大，敦促當局保護技術發明和知識產權。兩年前，他在北京八寶山公墓門前，向官員的車隊高呼「打倒李鵬」等口號。據了解，陳在羈押期間曾被其他還柙人員毆打，當時頭部受傷。

自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！