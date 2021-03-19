兩岸疫情最新情況：大陸18日新增11宗確診，其中10宗為境外輸入病例（上海5宗，廣東3宗，天津1宗、湖南1宗），另有1宗為本土病例（陝西）；大陸累計確診90,083宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診998宗，死亡個案10宗。

據陝西省衞健委昨晚通報，當日淩晨，西安市報告1宗封閉隔離病區本土確診病例，患者姓劉，是西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。當局已即時開展大規模採檢，已檢測3,090人，全部陰性，行動仍在進行中。

另外，國際權威醫學雜誌《刺針》（The Lancet）刊登的一項研究發現，最先爆發疫情的湖北武漢市，至去年4月有6.9%的人存在武漢肺炎病毒抗體，其中82%的人存在無症狀感染。進行這項研究的中國專家指出，這項研究結果表明，中國很大部份人口仍然沒有感染這個病毒，因此需要大規模接種疫苗來達到群體免疫，以防止疫情的再次出現。這個數字也顯示，武漢實際感染新冠病毒的人數，遠遠超過官方宣佈的數字。

這項研究是對武漢市居民進行的首次長期血清流行病學研究。研究人員在2020年4月武漢解除封鎖後對來自武漢13個區的3,556個家庭中的9,542人進行抗體檢測，然後在2020年6月和10月至12月期間再次進行有關檢測。結果發現，在這些參與者中，有532人對引致武漢肺炎的新冠病毒抗體檢測呈陽性，估計相當於武漢市人口中的血清陽性率為6.9%。此外，檢測呈陽性的參與者中，82%的人沒有任何武漢肺炎症狀。

文章指出，內地很大部份人口仍然沒有感染，需要大規模接種疫苗來達到群體免疫，以防止大流行病的進一步復發。

不過，如果按照武漢人口血清陽性率為6.9%來統計感染人數的話，這意味在世衞組織所評估的湖北省武漢市1,900萬人口中，武漢肺炎病毒的感染人數在去年4月已超過130萬，而中國政府當時報告的確診病例在武漢市為5萬多宗，在湖北省不到7萬宗，中國當局似一直低估受感染人數。

美國之音

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