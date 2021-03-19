美國總統拜登上任後，中美高層首次面對面會談在美國阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）展開，國務委員兼中共政治局委員楊潔篪、外長王毅率領的中國代表團及隨行人員，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）展開會談。布林肯在開場聲明中提到，美方對中國在新疆、香港及台灣的行為深感關注，並且會在今次會面中談及上述的議題。而中國官媒《新華社》在兩國高層會面前夕，再為人大改變香港選舉制度護航，列舉聲稱是美國、英國等西方國家的法律是如何落實「愛國者治理」的原則，要求外國不要在香港問題上雙重標準。

新華社指全國人大通過完善香港選舉制度的決定，是繼實施港版《國安法》後，國家完善香港法律和政治體制的又一重大舉措，在一國兩制實踐進程中具有重要意義。

新華社文章又重申，要實行「港人治港」，就必須堅持「愛國者治港」；堅持「愛國者治港」，一國兩制才能全面準確落實。以往中共領導人經常口講「港人治港，高度自治」，惟今次新華社文章則未有提及「高度自治」。

文章又列舉美國、英國、德國、法國、加拿大和澳洲六個國家的政制，提出這些國家對擔任公職人員和選舉資格都有明確要求，例如美國對所有公職人員都有愛國者要求，明確禁止有違效忠義務的人擔任公職。認為堅持「愛國者治理」原則是世界各國通行的做法，又批評美國等個別國家不應對人大改變香港選舉制度橫加指摘，雙重標準，試圖插手香港事務，干涉中國內政。

新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！