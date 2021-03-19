中美高層官員在美國阿拉斯加舉行的戰略對話，被外界形容如同一場「鴻門宴」，雙方「唇槍舌劍」，毫不留情地互相指摘。外媒的報道，由於繙譯原故，未能百分百將中方尖酸、刻薄的發言「神髓」表達出來。倒是中國官媒，包括央視及新華社，則單方面收錄中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，以及國務委員兼外長王毅的發言。其中，楊潔篪的一句：「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，已盡顯雙方的分歧如同鴻溝般難以拉近。

據央視報道，楊潔篪在中美高層戰略對話開場白中，已狠批「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」，又指「與中國打交道，就要在相互尊重的基礎上進行。歷史會證明，對中國採取卡脖子的辦法，最後受損的是自己」。

楊潔篪又謂：「美國有美國式的民主，中國有中國式的民主，美國的民主不僅由美國人來評價，而且要由世界人民來評價，美國的民主到底做得怎麼樣，不是美國一家說了算」。

至於王毅，則貫徹他一向的「戰狼」風格，兼愛說教或「講道理」的個性，強調中方這次是應美方邀請而來，而會談舉行的地點安克雷奇（Anchorage），位處中美兩國首都航線中間位置，是中美交往的「加油站」，也是中美兩國相向而行的「交匯點」。

他表示，中方過去、現在、將來都絕不會接受美國的無端指摘，「同時我們要求美方徹底放棄干涉中國內政的霸道行徑。美國的這個老毛病要改一改了！」

王毅又謂，美方在這次中美高層戰略對話前夕，就香港問題而升級對中國實施制裁，這不是正常的待客之道。「如果美方想以此增強所謂對華優勢的話，那完全是打錯了算盤，恰恰暴露了內心的虛弱和無力。這種做法絲毫不會影響中方的正當立場，也絲毫不會動搖中國人民維護主權和尊嚴的堅定意志」。

他還表示，美方聲稱一些國家認為中國脅迫他們，但美方應「搞清楚這是來自他們的說法，還是美方自己的主觀臆斷」，並說「到底誰在脅迫誰，世界人民自有公斷，歷史也會作出公正結論」。

央視／ 新華社

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